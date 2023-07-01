İhlas Haber Ajansı

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Çarpışan otomobillerden biri takla attı: 1 yaralı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde otomobil ile çarpışan aracın takla attığı kazada 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobil ile çarpışan aracın takla attığı kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Ekmel Kavşağı'nda saat 19.00 sıralarında, İ.S.K. idaresindeki 07 AUJ 532 plakalı otomobil kontrolden çıkıp Gazipaşa istikametinden Anamur istikametine giden S.T. idaresindeki 07 AİD 403 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucu 07 AUJ 532 plakalı otomobil takla attı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü İ.S.K., ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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