Çarpışan otomobillerin hava yastıkları hayatta tuttu

Antalya'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı ve çarpışmanın şiddetiyle her iki aracın da hava yastıklarının açıldığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Muratpaşa İlçesi Antalyaspor Üst Kavşağında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Dumlupınar Bulvarı üzerinden şehir merkezine doğru gelmekte olan Mehmet A. yönetimindeki 15 PT 650 plakalı Fort Tourneo model hafif ticari araç ile karşı yönden gelmekte olan T.Y. kontrolündeki 07 ANM 206 plakalı Audi A4 model otomobil çarpıştı. Hafif ticari araç orta refüje çıkarak süs ağacını devirdi. Diğer araç ise bir kısmı refüj içerisinde kalırken bir kısmı da yol içerisinde kaldı.

Çarpmanın şiddeti ile her iki aracın da hava yastıklarının açıldığı görüldü. Kaza hafif ticari araç içerisinde bulunan sürücünün eşi yaralandı. Yaralı kadın olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kaza ile ilgili tutanak tutarak inceleme başlattı.