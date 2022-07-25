Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil palmiye ağacına çarptı: 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çarpışan 2 otomobilden birisinin palmiyeye çarpması sonucu meydana gelen kazada otomobilde yolcu olarak bulunan kadın yaralandı.

Kaza; Aydınevler Mahallesi Hasan Ali Yücel Caddesi'nde meydana geldi. Çevreyolu istikametine seyir halindeki Hamza Ekici'nin kullandığı 07 LS 261 plakalı Tofaş Murat 124 marka otomobil ile 5536 sokaktan gelip Askerlik Şubesi istikametine gitmekte olan Çağrı Kılıç'ın kullandığı 06 BCN 095 plakalı otomobil çarpıştı.

07 LS 261 plakalı otomobilin sürücüsü Ekici, kazadan kurtulmak için kaçmaya çalışırken, diğer aracın sol arka tamponuna çarpması sonucunda refüjde bulunan palmiyeye çarparak durabildi.

Kazada yaralanan ve otomobilde yolcu olarak bulunan Fadime Ekici, otomobilden vatandaşların da yardımıyla sağlık ekibi tarafından çıkarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.