Çarptığı motosiklet sürücüsünü yaralayıp, olay yerinden kaçtı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir sürücünün çarptığı motosiklet sürücüsü bahçıvan yaralandı. Kaza sonrası motosiklete çarpan sürücünün ise olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Kaza, Alanya Antalya D-400 karayolunda İncekum Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; plakası bilinmeyen bir araç Bahri Ay (60) kontrolünde bulunan 07 ABG 103 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Kazada motosiklet ile birlikte sürüklenen yaşlı adam yaralandı. Yaşlı adamı yerde kanlar içerisinde gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbardın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaşlı adam, Alanya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın yaşlı adamın iş çıkışında evine giderken meydana geldiği ve bir otelde bahçıvan olarak çalıştığı öğrenildi. Jandarma ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlatarak kaçan araç sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.