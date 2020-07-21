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Çatal-bıçak hırsızı polisten kaçamadı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde girdiği evden çatal, bıçak ve kaşıktan oluşan 25 paket çalan şüpheli yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde girdiği evden çatal, bıçak ve kaşıktan oluşan 25 paket çalan şüpheli yakalandı.


Olay, Aydınevler Mahallesi 5538. Sokak'ta bulunan müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şüpheli müstakil evin penceresinin camını kırarak girdi ve çatal, bıçak ve kaşıktan oluşan 25 paket restoran malzemesi çaldı. Olayın şüphelisi, Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kısa sürede yakalandı.


Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Bayram Sönmez, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

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