İhlas Haber Ajansı

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Çatıya çıkıp ekiplere zor anlar yaşattı, iki saat sonunda ikna edilebildi

Antalya’nın Serik ilçesinde 5 katlı binanın çatısına çıkan adam ekiplere zor anlar yaşattı.

Antalya'nın Serik ilçesinde 5 katlı binanın çatısına çıkan adam ekiplere zor anlar yaşattı. Yaklaşık 2 saat çatıda kalan şahıs polis ekipleri tarafından güçlükle ikna edilerek aşağıya indirildi.


Olay, Serik ilçesine bağlı Orta Mahallede yaşandı. Binanın çatısında şahsı gören vatandaşlar durumu 112 Acil çağrı merkezine haber verdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Etrafta alınan güvenlik sonrası ekipler, muhtemel bir duruma karşı branda açtılar. Yaklaşık 2 saat çatıda kalan Hasan İ., ekiplerin ikna çabaları sonrası indirildi.

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