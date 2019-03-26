Çavuşoğlu: "Avrupa Birliği bile tepki gösteriyor da bazı Arap ülkeleri Amerika ve İsrail korkusundan sesini çıkaramıyor"

Suriye'de Golan Tepeleri hakkında bazı Arap ülkelerinin sessiz kaldığını ifade eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kudüs'te İsrail işgali karşısında Amerika'ya karşı boyun eğen, ses çıkaramayan ve Kudüs'ün Hamisi Ürdün'e, Filistin Devlet Başkanı Abbas'a ve Filistin yönetimine, ‘siz de sesinizi fazla çıkarmayın, biz Amerika'ya İsrail'e karşı direnemiyoruz diyen Arap ülkelerinedir benim sözüm" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Aksu ilçesinde vatandaşlara hitap etti. Burada konuşan Çavuşoğlu, "İçeride ve dışarıda biz Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı tehditleri bertaraf etmek için gücümüzü birleştirdik. Biz Türkiye'yi ve Türk milletinin ilelebet güçlendirmek için gücümüzü birleştirdik. Biz Türk milletini, Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmak için gücümüzü birleştirdik. O yüzden Cumhur İttifakı dedik. Biz biliyoruz ki hem AK Parti olarak, hem Milliyetçi Hareket Partisi olarak sadece vatandaşlarımız değil, sadece bu vatan topraklarına yaşayan kardeşlerimiz değil, dünyanın her yerindeki mazlumların da bizden beklentileri ve umudu var. Sorumluluğumuzun farkındayız. 1.8 milyar ümmetin sorumluluğunun bizlerin sırtında, omuzlarında olduğunu biliyoruz. İşte bizden başka oraya giden oldu mu? Yeni Zelanda'ya" dedi.

"Avrupa Birliği bile tepki gösteriyor da bazı Arap ülkeleri Amerika ve İsrail korkusundan sesini çıkaramıyor"

ABD'nin Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak tanıması konusuna değinen Bakan Çavuşoğlu "Dün Amerikan Başkanı Suriye'nin Golan Tepeleri'nde topraklarını işgalci İsrail toprakları olarak tanıdığını imzaladığı o belge karşısında özellikle Suriye'de Arap Ligi'nin üyesi, bölgedeki Arap ülkelerinden bir ses çıktı mı? İlk tepkiyi kim gösterdi? Türkiye gösterdi. Ya Avrupa Birliği bile tepki gösteriyor da bazı Arap ülkeleri Amerika ve İsrail korkusundan sesini çıkaramıyor. Bunları mı ümmetin davasına sahip çıkacaklar? Kutsal davalarımızı bunlar sahip çıkabilir mi? Ben tüm Arap ülkelerini kast etmiyorum. Bazıları gelip sitem ediyor. ‘Sayın Çavuşoğlu böyle diyorsun ama' diyorlar. Hayır, ben Ürdün'ü falan kast etmiyorum. Katar'ı da kast etmiyorum. Benim kast ettiklerim kimler biliyor musunuz? Kudüs'te İsrail işgali karşısında Amerika'ya karşı boyun eğen, ses çıkaramayan ve Kudüs'ün Hamisi, Ürdün'e Filistin Devlet Başkanı Abbas'a ve Filistin yönetimine, ‘siz de sesinizi fazla çıkarmayın, biz Amerika'ya İsrail'e karşı direnemiyoruz diyen Arap ülkelerinedir benim sözüm. Bunu da söylemek hakkımızdır ama kimse sahip çıkmazsa bile kimse sesini çıkarmasa bile Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları, Devlet Bahçeli ve arkadaşları Cumhur İttifakı olarak her zaman sesimizi çıkaracağız Allah'ın izniyle" ifadelerini kullandı.