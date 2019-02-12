Çavuşoğlu: “PKK'nın izni olmasa bir adım atamaz”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Dağdan, Kandil'den diğer kurulan ittifaka kim destek veriyor? Sahadaki kuklaları HDP'yi demiyorum. PKK'nın izni olmasa bir adım atamaz, konuşamazlar. Ben onlara Mecliste de ‘Siz PKK'nın güdümünde olan bir partisiniz' diyerek söyledim. Doğruyu söylüyorum. Şimdi nasıl olurda, ‘Atatürk ilkeleri benimseyen partiyiz' diyenler böyle bir partiyle ittifaka giriyor.” dedi.

Antalya'da temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Serik ilçesindeki programlarının ardından Aksu ilçesinde seçim ofisi açılışına katıldı. Açılışa Çavuşoğlu'nun yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya İl Başkanı Av. İbrahim Ethem Taş, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, MHP ve AK Parti ilçe başkanları, çok sayıda partili ve vatandaş katıldı.

Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin'in 5 yıldır sahada olduğuna değinen Bakan Çavuşoğlu, Başkan Şahin'in ilk 5 yılda Aksu'ya güzel hizmetler yaptığını, çıraklık dönemini bitirdiğini ve şimdi ustalığa geçtiğini söyledi.

Başkan Menderes Türel'in 5 yıllık hizmet döneminde Antalya'ya güzel hizmetler kazandırdığını Aksu'ya ise pozitif ayrımcılık yaptığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, “Aksu'da halının altına süpürülen sorunlar vardı. Aksu için iki kanun çıkarttık. Mülkiyet sorunlarıydı, karmaşıktı. Biz de Aksu'nun gerek Çalkaya'da, Güzelyurt'ta, Atatürk Mahallesi'nde olan sorunlar için söz verdik, milletvekillerimiz, il başkanımızla takip ettik ve yasayı çıkarttık. İşte böyle çalışıyoruz” diye konuştu.

EXPO alanını değerlendireceklerini dile getiren Çavuşoğlu, “Bu şekilde kalamaz. Burası cazibe alanı olarak devam ederek, Aksu'muza ve Antalya'mıza hizmet verecek” şeklinde konuştu.

Yolları değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, “Isparta yolunun inşaatını izliyorsunuz değil mi? Çok kapsamlı bir proje, onu da hayata geçireceğiz. Raylı sistem, rekoru Menderes Başkan söyledi. Raylı sistem Serik'e, Belek'e, Kadriye'ye kadar gidecek. İki güzergahtan Antalya'ya hızlı tren gelecek. Nerede birleşiyor? İki hızlı tren Aksu'da birleşiyor. Antalya ulaşılabilir olmalı, ulaşım deyince ise akla Aksu gelmeli. Dünya buraya iniyor” ifadelerini kullandı.

Aksu'ya fakülte açılacağını bildiren Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'de Aksu'nun çok şanslı bir ilçe olduğunun altını çizdi. Çavuşoğlu, “Şimdi güzel bir müjde vereceğim. Aksu'ya kapalı spor salonu yapacağız. İnşallah 300 yataklı hastanemizi de en kısa sürede tamamlayacağız. Devletin hizmet verdiği binaları yaptık, yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Tarım konusunu ele alan Çavuşoğlu, sektörde kara propaganda olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ekip olarak bir çalışma ortaya koyduklarını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, “Gübre gibi çiftçimizin ihtiyacı olan malzemelerde fiyat indirimiyle ilgili Bakanlığımız çalışması var. Batı ilçelerimizde afet oldu, yaralarımızı sarıyoruz. TARSİM sigortası için bakanlıklarımız güzel bir çalışma yapıyor. Her çiftçinin ürünlerini sigorta edebileceği bir sistem getiriyoruz. Çiftçinin Antalya'da sattığı ürün 2 lira, komisyoncuda bundan komisyon alıyor. İstanbul'da ya da Ankara'da tüketici bunu 8 liraya alıyor. Aradaki parayı kim kazanıyor? Alın teriyle çalışan çiftçimiz kazanmıyor. Bu sistemde herkes kazanacak.” diye konuştu.

Önemli bir seçimin arifesinde olduğumuzu kaydeden Bakan Çavuşoğlu, bu seçimde iki ittifak olduğunun bunlardan birinin Cumhur İttifakı olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

”Dağdan, Kandil'den diğer kurulan ittifaka kim destek veriyor? Sahadaki kuklaları HDP'yi demiyorum. PKK'nın izni olmasa bir adım atamaz, konuşamazlar. Ben onlara Mecliste de, ‘Siz PKK'nın güdümünde olan bir partisiniz' diyerek söyledim. Doğruyu söylüyorum. Şimdi nasıl olurda, ‘Atatürk ilkeleri benimseyen partiyiz' diyenler böyle bir partiyle ittifaka giriyor. Diğerini anladık diğerinin Atatürk'le işi kalmadı, CHP'den bahsediyorum. Teröristin cenazesine gitmiyorlar mı? Bir farkları yok. Bunlar Hakkari'de Türk bayrağını dalgalandırabildiler mi? Bunların esas zihniyeti bu. Allah bu memleketi bunların eline bırakmasın. Ülkemiz çok önemli. Vatanımız milletimiz çok önemli. Bu zihniyete şehirlerimizi ve kendinizi emanet eder misiniz? Vatan toprakları içinde Türk bayrağını dalgalandıramayanlar, dış politika da dalgalandırabilir mi?”

Türel: “Bir ilke imza attık”

Bu dönemde Aksu'nun sorunlarının çözümü noktasında hep birlikte güzel noktalara geldiklerine dikkat çeken Başkan Menderes Türel şu ifadeleri kullandı:

“'Aksu'ya tren gelecek' desen, kimse inanmazdı. Ama şükür geldi. 8 kilometreyi 5 buçuk senede bitiren başka bir şehir yok. Bir ilke imza attık. Mülkiyet problemlerinde, ‘Bu sorunu çözmek için Atatürk Mahallesi'ne özel kanun çıkması lazım' dedik. Çıkarttık mı? Evet çıkarttık. Atatürk Mahallesi'ne özgü kanunda sadece mahalleye yönelik bir düzenleme yapıldı. Çalkaya, 30 senelik bir sorundan bahsediyoruz. Sadece kanun da değil kanunun öncesinde yapılan bir sürü iş ve işlem var. Bu sorunlar çözülüyor ama nasıl çözüldüğünü yazsam kitap değil ansiklopedi olur.”

Taş: “Aksu'da imkansızı başardık”

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ise seçimi kazanarak, çalmadık gönül bırakmayacaklarını söyledi. Antalya'da, ‘yapılmaz ve çözülemez' denen birçok işi başardıklarını kaydeden Taş, “Bizim bir örneğimiz var. Biz diyoruz ki, ‘Aksu'da göz, gez ve arpacık bir araya geldi. Bugüne kadar Aksu'da imkansız denen birçok hizmeti başardık. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Antalya 2002'de neydi, şimdi ne oldu görüyorsunuz.” şeklinde konuştu.