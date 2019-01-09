Çavuşoğlu'ndan film seti ziyareti

Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Antalya'nın Elmalı ilçesinde çekimleri süren 'Nöbet 7/24' adlı dizi filmin setini ziyaret etti.

Hasan Çavuşoğlu, filmin yapımcısı ve başrol oyuncusu Necati Şaşmaz ve filmde 'Jandarma Yüzbaşı Murat Soylu'yu canlandıracak oyuncu Cahit Kayaoğlu ile sohbet etti. Seti gezen ve çekimlerin bir bölümünü izleyen başkan Çavuşoğlu, ziyaretin anısına yapımcı ve başrol oyuncusu Necati Şaşmaz'a üzerinde ismi yapan Alanyaspor forması hediye etti.