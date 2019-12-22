?ay i?erken bo?ulma tehlikesi ge?irdi, ?l?mden d?nd?

Antalya'da i?ti?i bir yudum ?ay?n nefes borusuna ka?mas? sonucu, bayg?nl?k ge?iren T?rkiye Kasaplar Federasyonu Ba?kan Vekili Osman Yard?mc?, ?al??anlar?n ilk m?dahalesi sonucu hayata tutundu. Yard?mc?, ?Art?k ?ay i?erken o an? hat?rl?yorum ve tedirgin oluyorum? dedi.

Antalya Kasaplar Odas? taraf?ndan i?letilen Organize Sanayi B?lgesi'ndeki et firmas?nda, muhasebecinin ?ay ikram?n? kabul eden T?rkiye Kasaplar Federasyonu Ba?kan Vekili Osman Yard?mc?, ?ks?rd??? s?rada ?ay i?ince bir anda rahats?zland?. Bayg?nl?k ge?irip yere y???lan ve nefes almakta g??l?k ?eken Yard?mc?'ya ilk m?dahalesini muhasebecisi yapt?. Ard?ndan olay yerine ?a?r?lan ambulansla Konyaalt? il?esindeki bir ?zel hastaneye kald?r?lan Yard?mc?'ya burada oksijen verildi. Bilinci a??lan Yard?mc?, yakla??k 6 saat g?zetim alt?nda tutulduktan sonra taburcu edildi. Yard?mc?'n?n nefes borusunu t?kayan ?ay?n, yap?lan ilk m?dahale sayesinde ??kart?ld??? belirlenirken, m?dahalede bulunulmamas? durumunda ise hayat?n? kaybedebilece?i ya da fel? kalabilece?i belirtildi.

"Muhasebeci gitseydi nefessiz kal?p ?l?rd?m"

Ya?ad?klar?n? anlatan Yard?mc?, ?ks?rd??? s?rada i?ti?i ?ay?n soluk borusuna ka?t???n? ve ard?ndan hi?bir ?ey hat?rlamad???n? s?yledi. ?Bir ka??k suda bo?ar?m' derler ya, biz ?aydan gittik? diyen Yard?mc?, ?Muhasebeci ??ay?n? i?meden gitmem' dedi. O ?ay vesile olacakm??. Bir yudum ?ay ald?m, bir ?ks?r?k tuttu. ?ks?r?nce galiba soluk borusuna ?ay gitmi?. Nefesim kesildi. Koltuktan yere d??m???m. Muhasebeci arkada? s?rt?ma vurmu?. Bir de karn?ma oturunca istifra etmi?im. O s?ra kendime geldim. E?er o ?ay i?mek istemeden gitseymi? ben nefessiz kal?p ?l?rd?m. Ben genelde yemek yerken, konu?urken ?ay i?erim ama bunlar yanl??m??. A?z?n doluyken konu?ma derler ya, biz o anda ger?i konu?muyorduk ama ?ks?r?k tutunca olmu?? dedi.

"Tedirgin oluyorum"

Yard?mc?, art?k ?ay i?erken tedirginlik ya?ad???n? da ifade ederek, ?O an? hep hat?rl?yorum. Arkada?lar?m toplant?dayken, ?ba?kan?m konu?urken bir ?ey i?me, sen bize laz?ms?n' diye uyar?yorlar. Olay sonras? sevenimiz ?okmu? bunu anlad?m? diye konu?tu.