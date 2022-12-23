Çaya uçan araçtan cansız bedeni çıkan sürücünün, 2,5 ay önce yaralamalı kazaya karıştığı ortaya çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Naras Çayına uçan araçtan cansız bedeni çıkartılan sürücünün, yaklaşık 2,5 ay önce motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazasında araç sürücüsü ortaya çıktı.

Dün gece saatlerinde İlker Yıldız'ın kullandığı 71 ACJ 244 plakalı hafif ticari aracın, Naras Çayına uçmasının ardından bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, dalgıçların gerçekleştirdiği çalışmalarda Yıldız'ın hayatını kaybettiği tespit edilmişti. Cenaze, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

2,5 ay önce yaralamalı kazaya karışmıştı

Öte yandan, hayatını kaybeden İlker Yıldız'ın 7 Ekim tarihinde Manavgat Çubukören Mahallesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen ve 4 kişinin yaralandığı kazada otomobili kullanan kişi olduğu öğrenildi. Kazada yaralananlar arasında yer alan Yıldız, kendi imkanlarıyla hastaneye gitmiş, çarpıştığı motosiklet sürücüsü Nurullah Ş.'ye sürücü belgesiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL idari para cezası uygulanmıştı.