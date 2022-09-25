Caz Müzik Coşkusu 3. gününde de devam etti

Alanya Uluslararası Caz Festivali, 3. gününde de dolu dolu geçti. Caz müziğin iki ismi Maya Azucena ve Carlton Jumel Smith Kızılkule önünde caz severlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Alanya Uluslararası Caz Festivali, yılında caz severlere unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor. Tarihi Kızılkule önünde 4 gün sürecek etkinliğin üçüncü gününde caz müziğin iki duayen ismi Maya Azucena ve Carlton Jumel Smith Alanyalı caz severler ile buluştu. Alanı dolduran binlerce kişi, iki usta ismin eserlerine coşkuyla eşlik etti. Muhteşem gecenin sonunda Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, iki isme de teşekkür ederek çiçek, plaket ve caz motifli Alanya ipeğinden yapılma tablo hediye etti. Etkinliğin dördüncü ve son günü olan bu akşam ise yine iki değerli isim Alanyalı caz severlerle bir araya gelecek. Saat 20.30'da ilk olarak sahne Önder Focan Quartet feat. Eylül Ergül'ün olacak. Akabinde ise saat 22.00'de sahnede Barbaros “Around The World” olacak. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, etkinliğin son akşamına tüm Alanyalıları davet etti.