Cazın kadın hali

Muratpaşa Belediyesi'nin Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde devam eden “Muratpaşa'da Sanat Var” etkinlikleri kapsamında bu hafta sonu Elif Çağlar'la ‘KadınJaz' serisi başlıyor. 91 yaşındaki caz efsanesi Sheila Jordan'ın öğrencisi olan Çağlar, 14 Aralık Cumartesi Türkan Şoray sahnesinde olacak.

Açıldığı günden bu yana Antalya'nın kültür ve sanat hayatına bambaşka bir soluk kazandıran Türkan Şoray Kültür Merkezi, Aralık ayında cazın kadın, kadının caz haline ev sahipliği yapacak. Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlendiği “Muratpaşa'da Sanat Var” etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek ‘KadınJaz' konserlerinin ilki cumartesi düzenlenecek. Elif Çağlar'ın sahne alacağı ilk konserin biletleri, www.biletantalya.com ve Türkan Şoray Kültür Merkezi gişesinden temin edilebilir.

Elif Çağlar

İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümünde, caz kompozisyonu eğitimi alan Çağlar, 2006'da, caz performansı üzerine lisansüstü eğitim almak için Amerika'ya gitti. Yaşayan caz efsanesi Sheila Jordan'ın öğrencisi olan ve New York Queens College bünyesindeki The Aaron Copland School of Music'ten ödülle mezun olan ilk Türk olma başarısı gösteren Çağlar, New York'ta 55 Bar, Nublu, The Knitting Factory gibi birçok kulüpte konser verdi. Sanatçı, Uluslararası İstanbul Caz Festivali, 22. Akbank Caz Festivali, 2012 Bratislava Caz Günleri, 3. Priştine Caz Festivali, 2012 One Love Festivali, 2013 Lüksemburg Autumn Leaves Caz Festivali, 24. Blues Festivali gibi birçok prestijli festivalde sahne aldı.