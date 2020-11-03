İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çekek yerinde korkutan yangın

Antalya’nın Manavgat ilçesinde tekne imalat ve tamiratının yapıldığı çekek yerinde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tekne imalat ve tamiratının yapıldığı çekek yerinde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yanan çalılık alan kepçe ile toprak atılarak söndürülürken, tekne ise Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince uzun bir çabanın ardından söndürüldü.


Manavgat Kumyolu üzerinde tekne imalatı ve bakımının yapıldığı Akyol Denizcilik isimli firmaya ait çekek yerinde çıkan yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü. Elektrik kablosunun kopması ve şase yapması sonucunda kuru ot ve ağaçların tutuşmasıyla başlayan yangın çekek yerinde bulunan bir tekneye ulaşırken, alev ve dumanlar Manavgat şehir merkezinden görüldü.


Korku dolu anların yaşanmasına neden olun yangına Antalya Büyükşehir Belediyesine ait çok sayıda ekip müdahalede bulunurken, yanan tekne uzun süren çalışma sonucunda güçlükle söndürüldü. Yanan ot ve ağaçlar ise Manavgat Belediyesine ait kepçe tarafından üzerine toprak örtülmek suretiyle söndürüldü. Yanan teknenin yakınında başka teknenin olmaması yangının daha da büyümesini önledi.



Kopan elektrik kablosu yangın çıkardı


Yangının elektrik kablosundan çıktığını belirten tersane yetkilileri, şase sonucu teknelerden sökülen tahtaların tutuştuğunu, büyüyerek tekneye ulaştığını dile getirdi. Yanan teknenin 10 yıl önce bırakıldığı ve çürümeye terk edildiği, içerisinde motor dahil hiçbir şeyin olmadığı bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.