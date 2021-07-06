Çekicisinden fırlayan deniz otomobili karayolunu birbirine kattı

Trafik ekiplerinin yolda aldığı önlemleri dikkate almayan bazı araç sürücüleri kaza tehlikesi atlatırken, bir kamyon tur minibüsüne yandan çarptı. Çekicisiyle birlikte refüjdeki tahliye kanalına düşen jet-kar, trafik ekiplerinin araç sürücüsüne gerekli cezaları uygulamasının ardından çıkarıldı.

Kaza, Antalya-Alanya D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Orhan Karkı'nın kullandığı otomobil, arkasında tekne çekicisi üzerinde bulunan Jet-Kar olarak adlandırılan eğlence amaçlı sportif deniz aracının çekicinin otomobile bağlandığı kancası çıktı. Otomobilin arkasından fırlayan çekici ve jet-kar, refüjde bulunan betonarme yağmursuyu tahliye kanalına düşerken, bazı sürücüler sadece jet-karı gördüğü için Manavgat'ta çevreyolunda Ferrari kaza yapmış söylentilerinin çıkmasına neden oldu.

Trafik polislerini dinlemediler kaza yaptılar

Olay yerine gelen trafik ekipleri kazanın yaşandığı yerde trafik güvenliği açısından gerekli önlemleri almasına rağmen, bazı sürücülerin uyarı levhası ve dubaları dikkate almayarak tehlike oluşturduğu gözlendi. Otobüsün sıkıştırdığı bir kamyon ise tur minibüsüne yandan çarpmak suretiyle maddi hasar oluşturdu.

Araç sürücüsüne 444 TL ceza uygulandı

Kazanın ardından çekicinin takılı olduğu otomobili kullanan Orhan Karkı'na, araç üzerinde teknik değişiklik yapması ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde yükleme yapmak suçlarından 444 TL para cezası uygulandı.

Su sporları yetkililerinin Jet-Kar'a ait belgeleri ibraz etmelerinin ardından jet-kar sahiplerine teslim edilerek çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.