Çekirge ile mücadele için salınan hindiler turistlerin ilgi odağı oldu

Antalya'nın İbradı ilçesinde 90 bin dönümlük Eynif Ovası'nda istilacı çekirgelere karşı biyolojik mücadele için köylülere dağıtılan hindiler turistlerin ilgi odağı oldu. Eynif Ovası'nın simgeleri yılkı atlarını görmek için gelen yerli ve yabancı turistler, hindilerin resmini çekerek anı ölümsüzleştiriyorlar.

Haziran ayında Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nca meradaki çekirge istilasına karşı kimyasal ilaçlar kullanılarak doğaya zarar verilmemesi için bölgedeki çoban ailelerine 2 bin adet yavru hindi dağıtımı yapıldı. Bu yıl ilk defa denenen hindilerle çekirgelere karşı mücadele yöntemi uygulandı. Parazit mücadelesinin yanı sıra hindi gübresinin de mera otlarının gelişimine katkı sağlayarak, organik beslenen hindilerin gelişimlerini tamamladıktan sonra üreticiden satın alınması ve tüketiciye sağlıklı ürün temini anlamında da katkısı olması planlandı. Eynif Ovası'na yılkı atlarını görmek için gelen yerli ve yabancı turistler ise hindileri görünce bol bol resimlerini çekiyorlar.

Alternatif turizm işletmecisi Tolga Özgüven, “Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından dağıtılan hindiler çekirge ile mücadele kapsamında buraya getirildiler. Bölgedeki bütün çobanlara haziran ayında 2 bin civarında yavru hindi dağıtıldı. Yavrular hayatlarına burada başladılar ve çekirgelerle beslenerek büyüdüler. Bölgedeki merada çekirge ile ilaçsız mücadele edilmiş oldu. Hem çekirgeye karşı faydası oldu hem de yılkı atlarını görmek için bölgeye gelen turistlere görsel bir ziyafet sunmuş oldu” dedi.