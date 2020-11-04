Çelik Kafes operasyonunda yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen helikopter destekli ‘Çelik Kafes' operasyonunda gözaltına alınan 50 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Manavgat'ta uyuşturucu konusunda elde edilen istihbaratlar doğrultusunda, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon yapıldı. Yapılan araştırmalar sonucunda şüphelilerin uyuşturucu sattığının tespit edilmesi üzerine jandarma ekipleri tarafından Manavgat ilçesinde dün sabah saatlerinde, havadan jandarma helikopterinin de desteğiyle eş zamanlı olarak uyuşturucu arama köpeklerinin de katıldığı Çelik Kafes operasyonu düzenlendi. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu'nun sevk ve idare ettiği operasyonda 400 jandarma personeli ve komando timleri görev aldı.

50 şüpheli gözaltına alındı, çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Yapılan baskınlar sonucunda aralarında kadınların da bulunduğu 50 şüpheli gözaltına alınırken, çok miktarda çeşitli uyuşturucu madde, 3 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait fişekler, çok sayıda hassas terazi ele geçirildi. Hastaneden sağlık raporu alınan şüpheliler işlemleri için İlçe jandarma Komutanlığına götürüldü.

Bazanın içinde saklanırken yakalandı

Şüphelilerden bazıları, jandarmaya yakalanmamak için çeşitli yerlere saklandı. Görevlilerin geldiğini görüp, yatağın bazasında oluşturduğu alana saklanan şüpheli, jandarma görevlileri tarafından yapılan aramada kıskıvrak yakalandı.

50 şüpheli jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.