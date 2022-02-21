Çello Yıldızları ‘Alaturka' Antalya DOB sahnesinde

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), önümüzdeki perşembe akşamı, 'Çello Yıldızları' konseri ile sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Alaturka konsepti ile sahne alacak ‘Çello Yıldızları' konserinde soprano Nurdan Küçükekmekçi, mezzo soprano Medine Tuganova, bas Taner Ölçen, çello sanatçıları Veronika Yeliz Efe, Çağrı Fırat Yeşillik, Pınar Cumbul, Gani Sharipov, Bahar Ulutaş ve Mehmet Gökhan Bağcı, klarinet sanatçısı Nilay Canca, perküsyon sanatçısı Burak Tortop ve arp sanatçısı Senem Çine sahne alırken, bale sanatçıları Esra Taner, Derya Tokgöz ve Tolga Burçak dansları ile izleyicilerle buluşacak.

Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde saat 20.00'da gerçekleştirilecek ve fiyatları 25 ile 40 TL arasında değişen konserin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra biletini al internet adresinden de temin edilebilecek.