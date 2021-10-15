Çello Yıldızları Antalya DOB sahnesinde

00'de özel bir konserle sanatseverlerin karşısına çıkacak. Dünyaca ünlü bestecilerin eserlerinin seslendirileceği “Çello Yıldızları” konserinde soprano Nurdan Küçükekmekçi, mezzo soprano Medine Tuganova, çello sanatçıları Veronika Yeliz Efe, Çağrı Fırat Yeşillik, Pınar Cumbul ve Gani Sharipov, klarinet sanatçısı Nilay Canca, perküsyon sanatçısı Burak Tortop ve arp sanatçısı Senem Çine sahne alırken, sanatçılara Esra Taner, Derya Tokgöz ve Tolga Burçak dansları ile eşlik edecekler.

Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilecek ve fiyatları 25, 50 ve 70 TL arasında değişen konserin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra biletini al internet adresinden de temin edilebilecek.