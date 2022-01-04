‘Çello Yıldızları' Antalya DOB sahnesinde

00'de 'Çello Yıldızları' konseriyle sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Dünyaca ünlü bestecilerin eserlerinin seslendirileceği ‘Çello Yıldızları' konserinde soprano Nurdan Küçükekmekçi, mezzo soprano Medine Tuganova, çello sanatçıları Veronika Yeliz Efe, Çağrı Fırat Yeşillik, Pınar Cumbul ve Gani Sharipov, klarinet sanatçısı Nilay Canca, perküsyon sanatçısı Burak Tortop ve arp sanatçısı Senem Çine sahne alırken, bale sanatçıları Esra Taner, Derya Tokgöz, Tolga Burçak ve Yağızhan Danış dansları ile izleyicilerle buluşacak.

Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilecek ve fiyatları 25 ile 40 TL arasında değişen konserin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra biletini al internet sitesinden de temin edilebilecek.