Kepez Belediyesi ve Antalya Genç İş İnsanları Derneği işbirliğiyle, 5 Temmuz Antalya'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılında gençlere Cem Karaca Gençlik Kütüphanesi armağan edildi.

Kepez Kent Meydanı'na, Kepez Belediyesi ve Antalya Genç İş İnsanları(ANTGİAD) işbirliğiyle Cem Karaca Gençlik Kütüphanesi açıldı. Kütüphane açılışına AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ANTGİAD Başkanı Osman Sert, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) Başkanı Osman Sert, “İlim ve aklın kazanamayacağı zafer yoktur. Bu düşünceyle yola çıkarak bu kütüphaneyi hep birlikte Kepez Belediye'mizin de destekleriyle inşa ettik. Antalya'nın iş insanları anlamında sivil toplum kuruluşu olan Antalya Genç İş İnsanları Derneği olarak bu tarihi sorumluluğun bilincinde bizde 32. yılımıza girerken Cem Karaca Gençlik Kütüphanesi ile yapmış olduğumuz katkıyı bir kez daha manevi huzurla yaşıyoruz” dedi.

“Bu tarihte seçmemiz bir rastlantı değil”

5 Temmuz 1921'de, bundan 100. yıl önce Antalya'nın bu milletin malı olduğuna dair çok önemli bir tescil yaşandığını hatırlatan Başkan Tütüncü, “ İşgal kuvveti İtalyanlar, 5 Temmuz'da bu güzel şehre geldikleri gibi bu güzel şehri terk ettiler. Bu işgalin sembolü olan şehidimiz Mustafa Haşmet'i, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve milli mücadelemizin ölümsüz kahramanlarını saygıyla hürmetle ve rahmetle anıyorum. Bu anlamlı eserin açılışını bu tarihte seçmemiz asla bir rastlantı değildir. Gençlere armağan ettiğimiz bir kütüphanenin açılışını yapıyoruz. Ama biz bu kütüphaneyi Mustafa Haşmet ve milli mücadelenin ölümsüz kahramanlarına ithaf ediyoruz. Hayırlı olsun“ diye konuştu.

“Kepez'e 2023'te 16 kütüphane”

Güzel bir işbirliğiyle gençlere bir kütüphane daha armağan ettiklerini belirten Tütüncü, “Bu kütüphane binasını biz yaptık. Bu kütüphane binasının içini ANTGİAD ile birlikte beraberce düzenledik. Kitap koleksiyonunu da bize ANTGİAD hediye etti. Birlikte güzel bir eseri gençlerimize armağan etmenin mutluluğu içerisindeyiz. Kütüphane açmaktan, eğitime yatırım yapmaktan, gençlerin bilimle buluşmasından, sanatla buluşmasından, onların kültürle konuşmasından büyük bir mutluluk duyuyoruz. Takvimler 29 Ekim 2023'ü gösterdiğinde Kepez Belediyesi'nin, proje ortakları ile birlikte hayata geçirdiği tam 16 yeni kütüphane olacak. Cem Karaca Kütüphanesi bu kütüphanelerin 5'ncisidir” şeklinde konuştu.

“Kepez'de önemli işler yapılıyor”

AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse'de, Kepez'de bir başka eserin hizmete açılıyor olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Milletvekili Köse, “Gençlere o imkanlar verdikten, gençlerin önünü açtıktan sonra, o gençlerin aşamayacağı hiçbir engel, varamayacağı hiçbir menzilde yok. Kepez'de çok önemli işler yapılıyor. Bu işlerin hiçbiri tesadüfen olmuyor. Bugün alelade seçilmiş bir gün değil. Tarihler özenle seçiliyor, mekanlar özenle seçiliyor, isimler özenle seçiliyor. Cem Karaca, Cemil Meriç, Erdem Bayazıt ismi bir çalışmanın ürünüdür ”dedi.

“Nesli ihmal etmemeliyiz”

Turgut Cansever'in, “Şehri imar ederken nesli ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil gelir imar ettiğiniz şehri imha eder” sözleriyle konuşmasına devam eden Köse, “ Onun için şehri imar ederken, altyapısını, suyunu, elektriğini yaparken, aynı zamanda nesli ihmal etmeyeceğiz, gençlerin kendini geliştirmesi için onlara yeni imkanlar sunacağız. Görüyoruz işleyen demirde ışıldıyor. Hem gönüllere dokunuyor, hem kalıcı eserler bırakılıyor. Kimisi barajlar kralıdır. Kimisi yolların kralıdır “diye konuştu.