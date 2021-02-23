Cenazeye giderken kaza yaptılar: 3 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde refüje çarpan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralıların, Konya'daki yakınlarının cenazesine gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Hasan Fehmi Boztepe Caddesinde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametine seyir halindeki Ramazan Top idaresindeki 42 UT 606 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi. Kazada, otomobil sürücüsü Ramazan Top, otomobilde yolcu olarak bulunan Nurten Top ve Tülin Yılmaz yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların Konya'daki yakınlarının cenazesine gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.