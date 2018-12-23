Cengiz Aytmatov, Muratpaşa'da anıldı

Dünyaca ünlü Kırgız edebiyatçı Cengiz Aytmatov, 90'ıncı doğum yılında, 2018 Cengiz Aytmatov Yılı etkinlikleri kapsamında Muratpaşa Belediyesi'nce anıldı.

Cengiz Aytmatov adı verilen Güzeloba Mahallesi'nde yeralan parkta düzenlenen anma programına Cengiz Aytmatov'un oğlu Kırgızistan Dışişleri eski Bakanı Askar Aytmatov, Kırgızistan İstanbul Başkonsolosluğu Konsolos Muavini Aziz Adanov, Ulusal Kültürleri Yayma Geliştirme Vakfı Başkanı Aygül Teshebaeva, Kırgızistan ve Akdeniz Ülkeleri Kadınları ve İş İnsanları Derneği Başkanı Periza Asanaalieva, Kırgızeli Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ayday Oruntaeva, Antalya Belediyesi eski Başkanı Selahattin Tonguç, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Askar Aytmatov: “Sözünüzü tuttunuz”

Kırgız Halk oyunları ve müziklerinden örneklerin sunulduğu anma programında konuşan Cengiz Aytmatov'un oğlu Askar Aytmatov, “Ben görevim itibariyle birçok ülke gezdim, benim için Türkiye bir başka. Kırgız halkı; hiçbir ülkede, Türkiye'de gördüğü samimi ortamı ve değeri görmüyor, Kırgızistan da bile. Siz sözünüzü tuttunuz, elinize sağlık. Bu parka, bir kütüphane ve babamın heykelini de yapacaksınız. Size şükranlarımı sunuyorum. Cengiz Aytmatov'un ruhu şu an burada” dedi.

Askar Aytmatov, Başkan Uysal'a Cengiz Aytmatov'un eserlerini içeren albüm, Kırgız Kalpağı, Kırgız kırbacı hediye etti.

Uysal: “Altın Portakalı biz yapacağız”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ise “Yazar evi ve butik kütüphaneler yapacağız. 2 yıldır uyarılarımıza rağmen, 54 yıl devam eden Altın Portakal'ın ulusal film yarışmasını kaldırdılar ve düzenlemiyorlar. Yapmazlarsa, Altın Portakal Ulusal Film Yarışmasını biz yapacağız” dedi.

Kırgızistan İstanbul Başkonsolosluğu Konsolos Muavini Adanov da; Cengiz Aytmatov'un adını yaşatmak için parka adını verdiği ve kütüphane yapacağı için Başkan Uysal'a teşekkür etti.

Akdeniz Üniversitesi'nde okuyan Kırgız gençler de Başkan Uysal'a teşekkür plaketi verdi.