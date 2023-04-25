Cengiz Çiftçi: "Altında kazandım demek için gereken süre en az 5 ay"

ANTALYA (İHA) – Türkiye'de yaz mevsimi yaklaşırken altın fiyatlarında yükselişin devam edeceğine dikkat çeken Cengiz Kuyumculuk sahibi Cengiz Çiftçi, altının hiçbir zaman kaybettirmediğini, ancak 'kazanmaya başladım' diyebilmek için en az 5 aylık bir süre gerektiğini söyledi. Çiftçi, hem düğün yapacaklara hem de yatırımcılara da uyarılarda bulundu.

Antalya'da, açılışını Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün gerçekleştirdiği Cengiz Kuyumculuk mağazası yoğun ilgi gördü. Toplam 19 personelin çalıştığı ve satış dışında kuyum atölyesinin de bulunduğu mağazanın açılışında altın piyasasındaki son durumu değerlendiren Cengiz Çiftçi, düğün ve yatırım yapmak isteyenlere tavsiyelerde bulundu. 19 yıldır sektörde olan Çiftçi, “Şu anda çeyrek altın 2 bin 250 civarı, gram altın bin 305 Türk lirası civarında. Ben altın fiyatlarının hiçbir zaman düştüğünü görmedim, sürekli yükseliyor. Bu önümüzdeki süreçte altının daha da dalgalanacağını ve yükseleceğini görüyorum” şeklinde konuştu.

Düğün yapmak isteyenlere altın fiyatı uyarısı

Düğünlerde ağırlık olarak 22 ayar takılar tercih edilirken, özellikle bilezik, set, yüzük ve küpeler rağbet görüyor. Dünyaevine girecek olanların ise düğün yapmak için sıklıkla tercih ettiği yaz mevsimin yaklaşmasıyla da altın fiyatlarında bir yükseliş bekleniyor. Fiyatlardaki artışın yaz boyunca devam edeceğini aktaran Çiftçi, “Düğünlerin sık yapıldığı yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte önümüzdeki 4-5 aylık süreçte 22 ayar gram altın bin 650 Türk lirasını görür diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Altın yatırımı yapmak isteyenler sabırlı olmalı

Birçok kişinin yatırım yapma konusunda tercihleri arasında yer alan altınla ilgili tavsiyelerde bulunan Çiftçi, “Günümüzde en güzel yatırım aracı altındır. Altın hiçbir zaman kaybettirmez, her zaman kazandırır. Ama kazanmak için en az 5 aylık bir zaman gerekiyor, sabırlı olmak gerekiyor” dedi.

Çiftçi, sözlerinin açılışa katılan herkese teşekkür ederek noktalarken, “Biz bundan sonra herkese hitap edecek şekilde ilerleyeceğiz” ifadelerine yer verdi.