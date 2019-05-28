Çetin: "Antalya'da cadde ticareti kalmadığı için ticaret AVM'lere sıkıştı"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası(ATSO) Başkanı Davut Çetin, üyelerin AVM kiralarının yüksekliğinden yakındığını aktararak, " Antalya'da cadde ticareti kalmadığı için bütün ticaret AVM'lere sıkıştı. Büyük AVM'leri tekel haline getirdik. AVM'ler tekel, içindeki firmalar da büyük zincir markalar olursa, ticaret tekelleşir. Artık mahalle içinde butik AVM modelini ele almalıyız."dedi.

ATSO'nun mayıs ayı olağan meclis toplantı, Süleyman Özer başkanlığında ATSO meclis salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda gündeme ve ekonomiye dair değerlendirmelerde bulunan ATSO Başkanı Davut Çetin, 2019 yılının dünya ekonomisinde yavaşlamanın başlayacağı bir yıl olmaya aday olduğunu belirterek, dışarıdan sermaye girişi için Türkiye'nin dünyaya güven vermesi gerektiğinin altını çizdi.

Çetin, dünya ekonomisinde şartların ticaret savaşları nedeniyle zorlaştığına değinerek, kur artışına rağmen ihracatın 4 ayda sadece yüzde 3 arttığını kaydetti.

"Faize çalışırız"

Türkiye'nin 50-60 milyar dolar gibi bir kaynağa ihtiyacı olduğunu vurgulayan Davut Çetin, “Bu parayı tahville borçlanmaya kalkarsak, gelecek yıllar sadece faize çalışırız. Para basmaya kalkarsak enflasyonu ve kuru tutamayız. Geriye iki yol kalıyor ya IMF'ye gideceğiz ya da güven tesis edecek yeni bir reform paketi hazırlayacağız. IMF'ye gidilmeyeceğine göre güven artıracak yapısal reform programı açıklanmalıdır. Kemer sıkma mecburiyeti olduğu açıktır, bu konuda daha fazla gecikilmemelidir.” dedi.

"Tarım kırsal kalkınmayla ele alınmalı"

Tarımda yapısal reform yapılması gerektiğinin altını çizen Çetin, “ Hal kanunu ve kooperatifler gibi adımlarla bu sorun çözülemez. Çünkü sorun, kırsal kesimin boşalması, eski köylü üretici nüfus yerine başka bir model getirilmemesidir. Bizde köyler bu kadar bakımsız olduğu için gençler köyde kalmıyor. Dolayısıyla kooperatif modeli tek başına çözüm değildir. Artık tarım, kırsal kalkınmayla birlikte ele alınmalı, sosyal tesisleri, spor tesisleri olan, gençleri cezbedecek yeni bir tarım merkezi modeli geliştirilmelidir. Organize tarım alanları yönetim modeli gibi bir model de düşünülebilir.”ifadelerine yer verdi.

“Almanya pazarı toparlandı”

Turizm pazarında yüzde 35 artış olduğunu aktaran Çetin, Almanya pazarı yavaşlamıştı, yeniden toparlandı. Dolayısıyla Antalya olarak Türkiye genelinden daha iyi olmayı ümit ediyoruz.”dedi.

“Antalya'nın yılda 30 bin konuta ihtiyacı var”

Antalya'da konut kredisi hacminin iki yıl önceki düzeye gerilediğini dile getiren Davut Çetin, “Yapı ruhsatlarında geçen yıl 5 milyon metrekareye düştük, daire sayısında 21 bine gerilemişiz. Daire ruhsatlarında 2018 yılı 2005'den sonraki en düşük yıl olmuş, 2009 krizi bile geçilmiş. Dolayısıyla sektörde sıkıntılar devam ediyor, Antalya'ya göç ve yabancı alımı olmasa çok daha zor durumda kalacağız. Antalya'da nüfus artışı nedeniyle yılda 30 bin civarında yeni konut talebi olduğu görülüyor. Arz talep dengesi bozulduğu zaman sıkıntı doğmaktadır. Dolayısıyla inşaatta bile planlı olunması, belediyelerin imar konusunda bilinçli davranması gerekmektedir.” diye konuştu. Çetin, Antalya'nın vergi tahsilatı artışının iyi olmasına rağmen, ihracatta bir yavaşlama olduğunu söyledi.

“Konutlar, İran, Orta Doğu ve Rusya pazarına satılıyor”

Geçen ay başlattıkları konut kredisi kampanyasına ekonomik gelişmeler nedeniyle yeterli ilgi olmadığından yakınan Davut Çetin, “Geçen yıl Antalya'da yabancılara 8 bin konut satıldı, bu yıl dört ayda yabancılara satış 2 bin 75 oldu. Artık ağırlıklı olarak İran, Orta Doğu, Rusya vatandaşlarına satış yapıyoruz. Dolayısıyla yurtdışı fuarlarına katılım önemli.”ifadelerine yer verdi.

Antalya'nın yenilik, markalaşma ve dijitalleşme alanlarına önem vermesi gerektiğine değinen Çetin, şehre, tarihi ve doğal zenginliklere sahip çıkılmasının önemli olduğunu kaydetti.

“Mahalle içinde butik AVM önerisi”

Ticaretle ilgili komitelerin AVM kiralarının yüksekliğinden yakındığını aktaran Davut Çetin, “Arkadaşlarımız cirolardan paya sınır gelmesini istemektedir. Antalya'da cadde ticareti kalmadığı için bütün normal ticaret AVM'lere sıkıştı. Büyük AVM'leri tekel haline getirdik. AVM'ler tekel, içindeki firmalar da büyük zincir markalar olursa, ticaret tekelleşir. Artık mahalle içinde butik AVM modelini ele almalıyız.”diye konuştu.

“Yöresel ürünler ticaretine tepki”

Ticaretle ilgili şikayetlerden bahseden Çetin,“ Son günlerde yöresel ürünler adı altında yapılan ticaretin yeniden artmaya başlamasıdır. Son günlerde Lara bölgesinden bu yönde şikayetler gelmiştir. Bir kentte isteyen istediği yer ve şekilde ticaret yapamaz. Ticaret böyle olacaksa bizim üyemiz neden işyeri kirası ödüyor, o da çadır kursun. Madem öyle bütün meydanları, kaldırımları işporta ticarete çevirelim, kira, vergi olmasın, ürün denetimi olmasın. Belediyelerimizden ve il müdürlüklerinden rica ediyoruz, Antalya'da ticaret kurallı olmalıdır ve herkes bu kurallara uymalıdır.”ifadelerine yer verdi.

“Faytonların kaldırılmasına destek”

Başkan Çetin, Kalekapısı'ndaki faytonların kalkmasının hem hayvan hakları hem de o bölgedeki kokunun gitmesi açısından olumlu olduğunu kaydetti.

“Antalya Lisesi açıklaması”

Antalya Lisesi'nin bir kısmının bakanlıklar tarafından talep edildiği yönündeki söylemleri değerlendiren Çetin, “ Bakanlıklarımız Kaleiçi'nde bir yer alıp restore edebilirler ve böylece Kaleiçi de daha güzel olur. Antalya Lisesi gibi yerlerin Antalya halkı için bir hatıra değeri vardır. Halkın hatıraları, kentin hafızasında yer etmiş yerler aynı şekilde yaşatılmalıdır.” ifadelerine yer verdi.