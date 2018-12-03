Çetin Kasım ayı enflasyonunu değerlendirdi

Çetin, üretici fiyatlarında fiyat düşüşlerinin başlamış olmasının memnuniyet verici olduğunu kaydetti. Enflasyonda kalıcı bir iyileşme için politika disiplininin sürdürülmesi gerektiğini belirten Başkan Çetin,

“2018 Kasım ayı enflasyonu bir önceki aya göre TÜFE'de yüzde -1,44, Yurtiçi ÜFE'de yüzde -2,53 düşüş göstermiştir. Yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 21,62, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 38,54 olarak gerçekleşmiştir. Ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artışlar yüzde 2,37 ile “giyim ve ayakkabı”, yüzde 0,57 ile “sağlık” ve yüzde 0,47 ile “konut” gruplarında gerçekleşirken, en yüksek düşüşler ise yüzde 6,46 ile “ulaştırma”, yüzde 2,85 ile “ev eşyası” ve yüzde 2,08 ile “eğlence ve kültür” gruplarında gerçekleşmiştir” dedi.

“Ortalama gıda fiyatları geriledi”

“TÜFE'de gerilemede beklendiği gibi, mevsimlik sebze ve meyve fiyatlarında düşüş, benzin, beyaz eşya, mobilya ve otomobil fiyatlarında vergi indiriminden kaynaklı düşüşler etkili olmuştur” diyen Çetin, “TÜFE'de kapsanan 407 maddeden; 38 maddenin fiyatları önceki ay fiyatıyla aynı kalmış, 261 maddenin fiyatlarında artış, 108 maddenin fiyatlarında ise düşüş gerçekleşmiştir. İşlenmiş gıda ürünlerinde, kuru soğan, patates fiyatlarında artışın devam etmesine karşın, portakal, domates gibi sebze ve meyve fiyatlarında düşüş ortalama gıda fiyatlarını geriletmiştir. Sebze ve meyve ile vergi indirimi yapılan ürünlerde fiyat düşüşleri beklenen bir durumdu. Ayrıca para politikasında sıkılaşma ve ekonomide yavaşlamanın enflasyonu dizginlemesi normal ve istediğimiz bir gelişme olup, enflasyonla mücadelede kararlılığın devam etmesi gereklidir. Kasım ayı enflasyonunda düşüş bu konuda bir gevşemeye yol açmamalıdır. Enflasyonda düşüşün kalıcı olması için beklentilerde olumlu yönde kalıcı bir değişimi görmek gerekir. Ayrıca, ekmek, sigara fiyatları ve toplu taşıma ücretlerindeki kontrolün etkisi de dikkate alınarak, 2020 yılında tek haneli enflasyon için mücadeleye devam etmeliyiz. Enflasyonda asıl sevindirici nokta üretici fiyatlarında yüksek artış sürecinin sonuna gelinmesi ve fiyat düşüşlerinin başlamış olmasıdır. Petrol fiyatlarında ve döviz kurunda düşüş, sebze-meyvede mevsimlik değişim ve vergi indirimleri üretici fiyatlarındaki olumlu değişimde etkili olmuştur. Yİ-ÜFE'de, bir önceki aya göre en fazla düşüş; yüzde 15,49 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 8,11 ile ana metaller, yüzde 6,32 ile metal cevherleri olarak gerçekleşmiştir. Bu eğilimin devam etmesi büyük ölçüde kur ve emtia fiyatlarına bağlı olacaktır. Dolayısıyla enflasyonda kalıcı bir iyileşme için politika disiplininin sürdürülmesine ihtiyaç görülmektedir.”

“Batı Akdeniz enflasyonu Türkiye ortalamasının üzerinde”

Çetin, “Bölgemizdeki TÜFE oranı, aylık yüzde -1,37, onbir aylık yüzde 22,20 ve yıllık bazda yüzde 22,71olarak gerçekleşmiştir. TR61 Bölgesi (Antalya-Isparta-Burdur), 26 bölge arasında aylık enflasyonda 15., onbir aylık enflasyonda 12., yıllık enflasyonda ise 14., sırada yer almıştır. Bu oranlara göre Antalya, Isparta ve Burdur illerini kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi, aylık, onbir aylık ve yıllık bazda Türkiye ortalamasının üzerinde yer almıştır” diye konuştu.