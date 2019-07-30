Çetin: "Turist girişinde 100 bin rekorunu bekliyoruz"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, turist sayısında ilk altı ayı yüzde 17, temmuzu yüzde 16 büyümeyle tamamladıklarını kaydederek, "Mayıs ayındaki duraklama yerini güçlü büyümeye bıraktı. 28 Temmuz itibariyle 2019 yılı havaalanları girişi 7 milyon 926 bine ulaşmış durumda. Günlük turist girişinde rekorumuz 94 bin 322 oldu. Şimdi 100 bin rekoru bekliyoruz" dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Temmuz ayı Olağan Meclis Toplantısı Meclis Başkanı Süleyman Özer'in başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısında bir konuşma yapan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Oda çalışmaları ile birlikte kent ve ülke gündemine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasının başında ülke olarak önemli bir ayın geride kaldığına değinen Başkan Davut Çetin, 11'inci Kalkınma Planı 2023 hedeflerinde Antalya'nın adının bir kez geçtiğine değindi.

Antalya'nın demiryolu bağlantısı hedefinin planda yer aldığını ifade eden Çetin, "Antalya'ya demiryolu gelmesi 1930'lardan bu yana gündemde olan bir konudur. Hatta 1933 yılında 2134 sayılı ‘Afyonkarahisar - Antalya Demiryolu'nun İnşasına Dair Kanun' oylamaya katılan 195 milletvekilinin tamamının kabul oyu ile kanunlaşmıştır. Bu haber, bölgede büyük sevinç oluşturmuş , kutlamalar yapılmıştır. O gün yapılan kutlamaların 90 yıl sonra karşılık bulmasını bekliyoruz. Artık 2023'te Antalya'da hızlı treni görmeyi ümit ediyoruz" dedi.

"Kalkınma Ajansı"

Türkiye'nin turizm hedefleri için Tanıtım Ajansı'nın önemli bir katkı yapacağına kuşkusunun olmadığının altını çizen Davut Çetin, "Ajansın gelirlerine ilişkin tahminler 150 ila 200 milyon dolar düzeyinde. Maliye verilerine göre bütün konaklama ve bütün yeme içme sektörünün net satışları 200 milyar liraya yakındır. Acente ve özellikle hava taşımacılığı firmalarının katkısıyla Ajansın geliri 250 milyon dolara yaklaşabilir. Şimdiye kadar tanıtım bütçesi 30 milyon dolar civarıydı, dolayısıyla tanıtım için büyük bir bütçe olacağına kuşku yoktur. Ajansın kurumsal yapısının zamanla gelişeceğine inanıyorum. Elbette ki, daha katılımcı bir hazırlık ve yönetim biçimi olsaydı daha iyi olurdu. Ajans yönetiminde acenteler daha iyi temsil edilmeliydi. Konaklama sektörünün tümü turizm payı ödeyecektir, ancak Bakanlık belgeli olmayanların temsili eksik kalmıştır. Sayın Bakan bütün işletmelerin belgeleneceğini açıklamıştır. Biz, destinasyon yönetimini esas alan, turizm merkezlerinde belediye hizmetlerinin gelişmesini sağlayacak bir fon oluşturulmasını savunmuştuk. Fonun kaynağı konaklama vergisi olarak alınsaydı, doğrudan sektöre yük gelmezdi" ifadelerini kullandı.

"Kaynak sorunu"

Türkiye turizminin sorunlarının tanıtımdan ibaret olmadığını işaret eden Çetin, "Turizm merkezlerinde yerel yönetim hizmetleri için kaynak sorununu çözmeliyiz. Örneğin Antalya nüfusu 2.5 milyon civarındadır ve kendi geceleme sayımız 900 milyon düzeyindedir. Yabancı ve yerli turist gecelemesi 150 milyon civarında. Bir o kadar da ikinci konut nüfusumuz var. Turistin ulaşım, su kullanımı, atık gibi altyapı ve hizmet tüketimi yerlinin en az iki katıdır. Belediyelerin bütçe paylarında ise en önemli kriter nüfustur. Bu nedenle turizm nüfusu bir şekilde bütçe payında dikkate alınmalıdır" dedi.

"Elektrik zammı"

Çetin şöyle devam etti:

"Faiz indirimlerinin devam edeceği de beklenmektedir. Ancak daha fazla faiz indirimi için bakılması gereken yer enflasyondur. Eylül ayında yıllık enflasyon baz etkisiyle muhtemelen yüzde 10'lara düşecek, sonra tekrar yüzde 13-14 düzeyine çıkacaktır. Üretici enflasyonu halen yüzde 25'lerdedir. Elektriğe gelen zamlar, KDV ve ÖTV ayarlamaları enflasyona şimdi etki edecektir. Elektriğe gelen zamlar sanayicinin maliyetlerini yükseltmiştir, bu artış mecburen fiyatlara yansıyacaktır. Enflasyon düşmeden, ülke riski azalmadan faiz indirimi zorlanırsa yeniden döviz krizi yaşarız. Bu nedenle Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi, risklere dikkat etmelidir. Ayrıca faizler düşse bile bankaların kredi vermek için yeterli kaynağı yoktur. Yabancı sermaye girişi olmadan ciddi kredi artışı olamaz. Türkiye'nin çok temel ekonomik, siyasi, sosyal, hukuki sorunlarını ele almadan çözümü Merkez Bankası'ndan beklemeyelim."

"Kayıt dışı"

"Enflasyon dışında işsizlik sorunumuz da önemini korumaktadır" diyen Çetin, "Son verilere göre mevsim etkisi hariç tutulduğunda işsizlik artmaya devam ediyor. Dar tanımlı işsiz sayımız 4.5 milyon, geniş tanımlı 6 milyonu geçiyor. Bu işsizlik artışında son yıllarda sığınmacıların kayıt dışı işlerde istihdamı önemli faktör olmaya başladı. Sadece Suriyeli sığınmacılar değil, Afgan sığınmacılar da artıyor. İnşaat sektöründe artık Afganlar çalışıyor. Yaşlı ve çocuk bakımını Orta Asyalı kadınlar yapıyor, çocuk bakımında Filipinler'den bakıcı geliyor. Antalya'da yerleşik olan yabancı sayısı 76 bine yaklaşıyor, Antalya yurt dışından en fazla göç alan üçüncü il. Yabancı düşmanlığı yapmadan sığınmacıların Suriye'ye dönmesi için Esat yönetimi ve diğer ülkelerle anlaşma sağlanmalıdır. Ayrıca yabancı konusunun yalnızca Suriyeliler olmadığı da görülmelidir" diye konuştu.

"100 bin rekoru"

Turist sayısında ilk altı ayı yüzde 17, temmuzu yüzde 16 büyümeyle tamamladıklarını kaydeden Davut Çetin, " Mayıs ayındaki duraklama yerini güçlü büyümeye bıraktı. 28 Temmuz itibariyle 2019 yılı havaalanları girişi 7 milyon 926 bine ulaşmış durumda. Günlük turist girişinde rekorumuz 94 bin 322 oldu. Şimdi 100 bin rekoru bekliyoruz. Avrupa'dan, İspanya'ya giden turistlerin bir kısmı yönünü Antalya'ya çevirdi. Mallorca gibi yerler fiyat kırmaya başladılar. Turizmde iyi gidiyoruz, fakat bunun ticarete yansıması halen istediğimiz düzeyde değil. En yoğun turizm bölgelerimizden bile şikayetler geliyor.

Kent turizminin ve ticaretinin gelişmesi için hepimizin ve esnafımızın da yapması gereken çok şey bulunuyor. Dünya değişiyor, teknoloji ve talep değişiyor, rekabet koşulları değişiyor. Her sektör, her işletme zamana ayak uydurmak zorundadır. Ben eski işimde eskisi gibi devam edeyim diyen kaybeder" ifadelerini kullandı.

"Ödül alanlar"

Toplantıda, perakende sektörünün canlanması ve ticari hareketlilik yaratılması amacıyla 9'uncu Grup (Tekstil) Meslek Komitesi öncülüğünde tekstil sektörüne yönelik düzenlenen 'En Güzel Vitrin Yarışması'nda dereceye girenler de ödüllendirildi. Çetin ve Meclis Başkanı Süleyman Özer'in ödüllerini takdim ettiği yarışmada Manolya Ülkü birinci, Didonis Gıda Tekstil ikinci, Çerçiler Kumaş'tan Haluk Çerçiler üçüncü oldu. Serdar Çimenbiçer ve İlteray Tekstil Turizm'e mansiyon ödülü verildi. Marks & Spencer Mall Of Antalya Şubesi de jüri özel ödülü aldı. Yarışmada birinciye 10 bin TL, ikinciye 7 bin 500 TL, üçüncüye 5 bin TL ve iki katılımcıya mansiyon olarak 1000'er TL para ödülü verildi.