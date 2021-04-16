Çetin: "Yabancıya konut satışında Mart ayı rekoru kırıldı"

Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, yılın ilk 3 ayı toplamına göre Batı Akdeniz'de konut satışında sert düşüş yaşandığını belirterek, yabancıya konut satışında ise Antalya'da Mart ayı rekoru kırıldığını kaydetti.

"TUİK tarafından açıklanan konut satış istatistiklerine göre, Ocak-Şubat-Mart aylarını içeren yılın ilk 3 aylık bölümünde Türkiye genelinde bir önceki yıla göre yüzde 22,9 azalış ile 263 bin 50 konutun satıldığını söyleyen Başkan Çetin " Antalya, Isparta ve Burdur'dan oluşan TR-61 Batı Akdeniz Bölgesi verilerine baktığımızda aynı dönemde Antalya'da yüzde 32,7 azalış ile 11.980, Burdur'da yüzde 23 azalış ile 609, Isparta'da ise yüzde 29,3 azalış ile 1001 konut satışının gerçekleştiğini görüyoruz.2021 Mart ayı satışlarını bir önceki yılın aynı dönemi ile kıyasladığımızda ise önümüze 3 aylık toplama göre nispeten daha iyi bir tablo çıkıyor. Mart ayında Türkiye genelinde yüzde 2,4 artışla 222 bin 241, Antalya'da yüzde 1 azalışla 5 bin 268, Burdur'da yüzde 8,9 azalışla 286, Isparta'da ise yüzde 13,8 artışla 454 konut satışı gerçekleşmiş durumda " dedi.

Sektör üzerindeki maliyet baskısı azaltılmalı

Pandemi süreci ile birlikte yaşanan ekonomik dalgalanmanın, geleceğe ilişkin belirsizlik, halkın alım gücündeki düşüş ve faiz oranlarındaki yüksek seyir konut satışı üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini söyleyen Davut Çetin , üreticinin yükselen girdi maliyetlerini konut fiyatlarına yansıtamadığını, önümüzdeki süreçte sektör üzerindeki maliyet baskısını azaltacak adımların atılmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Türkiye'de yabancıya satılan her 5 konuttan birisi Antalya'da

Yabancıya konut satışı verilerinde Antalya'nın öne çıkmaya devam ettiğini, Türkiye genelinde yabancıya satılan her 5 konuttan birisi nin Antalya'da satıldığını hatırlatan Çetin " Yabancıya konut satışında İstanbul'un ardından ikinci sıradaki kentimizin cazibesi, pandemi sürecinde de konut yatırımı yapmak, Antalya'da yaşamak isteyen yabancıları çekti. Türkiye genelinde Mart ayında yabancıya konut satışı geçen yıla göre yüzde 40 artış göstererek 4 bin 248 oldu. Bunun 889 adedi Antalya'da satıldı ve böylece geçen yıla göre yüzde 52,2 lik artış yaşandı. Bu veri bize Antalya'da yabancıya konut satışında Mart ayı satış rekorunun kırıldığını söylüyor." diye konuştu