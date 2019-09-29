İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ceviz toplamak isteyen yaşlı adam ağaçtan düşerek hayatını kaybetti

Antalya’da bir yaşlı adam, ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek hayatını kaybetti.

Antalya'da bir yaşlı adam, ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek hayatını kaybetti.


Antalya'nın Kumluca ilçesi Büyükalan Mahallesi'nde 76 yaşındaki Ali Karakuş, dün öğleden sonra saat 14.30 sıralarında ceviz toplamak için evinin bahçesindeki ağaca çıktı. Ceviz toplarken dengesini kaybeden Ali Karakuş, 6 metre yükseklikten yere düştü. Ağır yaralanan Karakuş'u yakınları Kumluca Devlet Hastanesine götürdü. Karakuş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.