Çevre Dostu Çiftçi Kart Çanakkale'de anlatıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin “Çevre Dostu Çiftçi Kart” projesi diğer şehirlere de örnek oluyor.

Çanakkale'de Yurttaşlık Derneği koordinasyonunda “Daha Çok Sorumluluk, Daha Az Plastik" projesi çerçevesinde Kazdağları ve Edremit Körfezi'nde pestisit kullanımı kaynaklı plastik kirliliğinin yönetimini sağlamak amacıyla çalışma düzenlendi. Çanakkale'de kamu kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve sektör temsilcilerinin bir araya geldiği paydaşlarla arama ve ağ oluşturma toplantısına derneğin daveti üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi de “Çevre Dostu Çift Kart” projesiyle katılım sağladı.

Örnek teşkil edecek

Toplantıda Antalya Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı Sıfır Atık ve Çevre Eğitim Şube Müdürü Fulya Koral, “Çevre Dostu Çift Kart” projesi hakkında sunum yaptı. Koral, çevre ve doğa dostu projeleri ile öne çıkan Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu proje ile pilot bölge Kumluca'da 7 ayda 1408 çiftçinin 1150 kilogram zirai ambalaj atığı topladığını söyledi. Koral, halkın katılımıyla desteklenen ve yoğun ilgi gören projeyi örtü altı tarımın en önemli merkezi Antalya'da kent genelinde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirtti. Bilgi ve deneyim paylaşımı yapılan toplantıda Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin “Çevre Dostu Çiftçi Kart” projesinin Kazdağları ve Edremit Körfezi'nde pestisit ambalajları kaynaklı plastik kirliliğin önlenebilmesi için önemli bir örnek teşkil edebileceği dile getirildi.