Çevre Dostu Çiftçi Kart Projesi yaygınlaşıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin zirai ambalaj atıkları sorununa çözüm üretmek amacıyla hayata geçirdiği zirai ambalaj atıkları toplama projesi Kumluca'da yaygınlaşıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çevre ve insan sağlığı açısından önemli bir sorun haline gelen zirai ambalaj atıklarının toplanması ve kontrolü için başlattığı “Çevre Dostu Çiftçi Kart” projesi genişliyor. Ağustos 2022'de Başkan Muhittin Böcek tarafından 60 bin dönüm alanda örtü altı tarımın yapıldığı ve 20 bin kayıtlı çiftçinin bulunduğu Kumluca'da başlatılan Çevre Dostu Çiftçi Kart Projesi çerçevesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Ziraat Odası'na üye üreticilere çiftçi kartlarını dağıtmayı sürdürüyor. Kumluca'da mahalle mahalle gezen Büyükşehir ekipleri zirai ambalaj atıklarının toplanması ve kontrolünü sağlayacak proje hakkında üreticilere bilgilendirici broşürleri dağıtarak, soruları cevaplıyor.

Atıklar akıllı otomatlarda toplanıyor

Ziyaretler sırasında üreticilere zirai ambalaj atıklarının toplanacağı otomatlarda kullanacakları çipli anahtarlıkların da dağıtımı yapılıyor. Üreticiler Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kumluca Ziraat Odası, Kumluca Hali, Mavikent Hali, Kum Muhtarlığı, Cumhuriyet Mahallesi Örnek Sokak ve Hacıveliler Mahallesi Hasan Tuna Caddesi üzerine konulan akıllı toplama otomatlarına ambalaj atıklarını atıyor. Çipli anahtarlıklar sayesinde üreticiler attıkları zirai ambalaj atıkları karşılığında puan kazanıyor. Ambalaj atığının ağırlığına göre sistemde toplanan puanlar ile çiftçiler sera naylonu, sera ipi gibi ödüller kazanacak. Çiftçiler, cep telefonuna indirilen mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden puanlarını ve alabilecekleri hediyeleri görebiliyor.