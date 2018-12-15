Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan 100. Yıl müjdesi

Yıl'da mülkiyeti TOKİ'ye ait 40 bin metrekarelik arsa Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından Millet Bahçesi yapılmak üzere Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bedelsiz olarak veriliyor. Başkan Türel, alana ticaret ve konut yapılmayacağını belirterek, “Sayın Bakanımız çevreci ve yeşil millet bahçesi yapılmak üzere 473 milyon lira değerindeki bu araziyi bedelsiz olarak, halka açık bir proje için belediyemize tahsis ediyor. Gözün aydın Türkiye, teşekkürler Sayın Bakanımız” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin projelerini incelemek ve temel atma törenine katılmak üzere Antalya'ya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan Antalya'ya müjdeli haber geldi. Bakan Kurum, Yıl'da mülkiyeti TOKİ'ye ait 40 bin metrekarelik alanın Millet Bahçesi yapılmak üzere Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bedelsiz olarak verileceğini müjdeledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Antalya ziyaretinde Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum, Yıl spor alanı yanında yer alan 473 milyon lira değerindeki 40 bin metrekarelik arsayı park, bahçe, spor rekreasyon alanı, halka açık bir park, yeşil ve çevreci bir proje yapmak üzere Büyükşehir Belediyesi'ne ücretsiz olarak tahsis edeceklerini müjdeledi. Biz de Büyükşehir olarak Antalya'nın en önemli yerinde yer alan bu arsayı çok güzel bir halka açık yeşil proje ile taçlandıracağız” dedi

Eski stadyumun olduğu yerde yapımı süren millet bahçesini birkaç ayda hizmete açmayı düşündüklerini ifade eden Türel, “Şimdi Antalya merkezde ikinci millet bahçesini de Yıl alanındaki tartışmalara neden olan bir yerde, tamamen yeşil bir projeyle taçlandırarak, halkımızın hizmetine millet bahçesi olarak sunacağız. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Bakanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Çevre Bakanımızın büyük bir çevreci hassasiyet göstererek, Büyükşehir Belediyesi'ne 473 milyon liralık bir araziyi bedelsiz olarak, sadece yeşil bir proje için tahsis etmesi bizleri Antalyalılar olarak kelimelerle ifade edilemeyecek düzeyde memnun ve mutlu etmiştir” diye konuştu.