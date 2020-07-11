Çevre yolunda karşıdan karşıya geçmek isteyen yayanın feci ölümü

Antalya'da çevre yolunda karşıdan karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya 40 metre sürüklenerek feci şekilde can verdi. Kaza sonrası otomobille kaçan sürücü ise olay yerine düşen plakasından MOBESE takibiyle yakalandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevre yolunda karşıdan karşıya geçmek isteyen Sedat Kayar'a (42), M.K. idaresindeki 34 FYU 38 plakalı otomobil çarptı. Sedat Kayar, çarpmanın etkisiyle otomobilin ön camına düşüp daha sonra 40 metre sürüklenerek ağır yaralandı. İddiaya göre otomobil sürücüsü ise durmayarak kaza yerinden hızla uzaklaştı. Kazayı görenlerin ihbarı sonucu olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen Kayar, hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının tamamlanmasının ardından Kayar'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Kaçan sürücü MOBESE takibiyle yakalandı

Kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücü M.K.'nin kullandığı otomobilinin plakasında inceleme yapan ekipler, MOBESE kameralarıyla aracı takip altına aldı. M.K. kısa süre sonra Düdenbaşı Mahallesi 2362 sokakta yakalanıp ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının tamamlanmasının ardından Kayar'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.