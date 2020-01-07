Çevreci Komşu Kart 4 milyon lira karşılığı puan kazandırdı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye'nin ilk ve tek ödüllü geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart'la nitelikli ambalaj atıklarını atmayıp biriktiren ilçe sakinlerinin 2019 sonu itibariyle toplam 4 milyon 167 bin 254 lira karşılığı puan kazandığını söyledi.

Muratpaşa Belediyesi'nin Çevreci Komşu Kart projesi, Nisan 2016'da Memurevleri Mahallesi'nde pilot çalışma olarak başladı. 11 ay gibi bir sürede nüfusu 500 bine ulaşan ilçenin genelinde uygulanmaya başlanan proje, 17 Mart 2017'de Başkan Uysal'ın gerçekleştirdiği tanıtımla Muratpaşa'da resmen uygulanmaya başlandı. Proje daha birinci yılında Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Çevre Hizmet Ödülü'ne değer görülürken 2'nci Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi'nde Kongre Özel Ödülü'nün sahibi oldu. Kamu Teknoloji Platformu ve Harward Business Rewiew Türkiye tarafından düzenlenen Uluslararası Akıllı Şehirler Konferansı'nda ise ‘sıra dışı başarı hikayesi' seçildi, Mayıs 2018'de Türk ve Patent Marka Kurumu'nca marka tescili yapıldı. Türkiye'nin ilk ve tek ödüllü geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart'ta yılsonu rakamları da belli olurken Başkan Ümit Uysal, Nisan 2016'dan bu yılın sonuna kadar geçen dönemde 92 bin 44 evin Çevreci Komşu Kartlı olduğunu söyledi. 32 bin 607 hanenin ise cam, kağıt, metal gibi nitelikli atıkların geri dönüşümünü sağlayan projeye aktif olarak katıldığını aktaran Başkan Uysal, aynı süreçte evlerden toplanan atık miktarının ise 13 milyon 133 bin 798 kilogram olduğunu belirtti.

Uysal, toplanan bu atıklar karşılığında Çevreci Komşu Kartlara 4 milyon 167 bin 254 lira karşılığı puan yüklendiğini aktardı. Yüklenen puanların 3 milyon 921 bin 297 liraya karşılık gelen bölümünün anlaşmalı marketlerde, fırınlarda ve sinema salonlarında kullanıldığını kaydeden Başkan Uysal, Çevreci Komşu Kart'ın bu yönüyle ev ekonomisi için bugüne kadar hiç olmayan bir maddi kaynak oluşturduğuna dikkat çekti. Projenin bir başka boyutuyla doğayı da koruduğunu belirten Başkan Uysal, nitelikli atıklarını geri dönüşümü sağlanarak 106 bin 88 ağacın kesilmekten kurtulduğunu, 563 bin 590 metrekare orman alanının korunduğunu söyledi. 2018'de içerdiği radyoaktif ve toksik maddeler nedeniyle çevre ve insan sağlığına ciddi ölçüde zarar veren elektrikli ve elektronik atıklar da Çevreci Komşu Kart kapsamında toplanmaya başlandı. Yıl sonu itibariyle 2 bin 279 e-atık evlerden toplandı. Mart 2019'da da Muratpaşa'da atık yağlar Çevreci Komşu Kart kapsamında toplanmaya başlandı. 10 aylık süreçte 6 bin 353 litre bitkisel atık yağ evlerden alındı.