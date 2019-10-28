Çevreci Komşu Kart ile 74 futbol sahası büyüklüğündeki ormanı korundu

Projenin uygulanmaya başladığı Nisan 2016'dan bu yılın Eylül ayı sonuna kadar geçen sürede, 524 bin 17 metrekarelik orman geri dönüşüme kazandırılan atıklar sayesinde tahrip edilmedi.

Muratpaşa Belediyesi'nin Türkiye'nin ilk ve tek ödüllü geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart'la ilçe sakinleri marketlerde kullanabilecekleri puanlar kazanırken nitelikli atıklarının geri dönüşümünü sağlayarak doğayı da koruyor. Nisan 2016'da 2 mahallede pilot proje olarak başlayan ve ısa sürede tüm ilçede ev ev ziyaret edilerek kartların dağıtılmasıyla Muratpaşa'nın genelinde uygulanmaya başlayan proje kapsamında, Eylül ayı sonu itibarıyla, 12 milyon 250 bin 390 kilogram kağıt, metal, cam ve plastik gibi nitelikli atık evlerden toplandı.

Muratpaşa sakinleri, Çevreci Komşu Kart'la 5 milyon 349 bin 98 kilogram kağıdın geri dönüşümünü sağlayarak 524 bin 17 metrekare, yaklaşık 74 futbol sahası büyüklüğünde orman alanı korunmuş oldu. Böylece 98 bin 638 ağacı kesilmekten kurtaran Muratpaşa sakinleri, kağıt yapımı içinde kullanılacak 44 milyon litreye yakın suyun da tasarruf edilmesini sağladı.

Bununla birlikte bin 520 adet elektrikli ve elektronik atık ve 3 bin 400 litre bitkisel atık yağ da 2019 yılı içinde Çevreci Komşu Kapsamında evlerden toplandı. Toplanan bu atıklar karşılığında Çevreci Komşu Kartlara 3 milyon 860 bin 618 lira karşılığı puan yüklenirken bunun 3 milyon 363 bin 182 liralık kısmı anlaşmalı marketlerde, fırınlarda, sinema salonlarında kullanıldı.