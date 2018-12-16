Muratpaşa Belediyesi'nin 2,5 yıldır sürdürdüğü geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart, öğrenciler için doluyor. Muratpaşa sakinlerinin kartlarındaki kullanılmamış puanları yeni yılın ilk dakikasıyla birlikte üniversite öğrencilerine burs olarak aktarılması için Muratpaşa Belediyesi Adalya Vafı'na bağışlanacak.

Muratpaşa Belediyesi'nin Türkiye'de ilki gerçekleştirerek, evlerde ayrıştırılan ambalaj atıklarının Çevreci Komşu Kart'la anlaşmalı marketlerden, fırınlardan ve sinemalarda kullanılabilen puana dönüştüğü geri dönüşüm projesi, Nisan 2016'da pilot çalışma olarak başladı.

Kısa sürede Muratpaşa'nın 56 mahallesine yayılan çalışmayla, yaklaşık 2.5 yılda, 8 milyon 797 bin 86 kilogram nitelikli atık evlerden toplandı. Toplanan atıklar karşılığında Çevreci Komşu Kartlara 2 milyon 670 bin 697 lira karşılığı puan kartlara yüklendi. Kasım sonu itibariyle kazanılan puanların 2 milyon 224 bin 448 liraya karşılık gelen bölümü anlaşmalı marketler başta olmak üzere kullanıldı.

Proje kapsamında yılsonunda kartlarda kalan ve kullanılmayan puanlar üniversite öğrencilerine burs olarak aktarılmak üzere Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı'na bağışlanıyor. Geçen yıl, Muratpaşa sakinleri Çevreci Komşu Kart'la üniversite öğrencilerine 103 bin 38 liralık burs imkanı sağlamıştı.