Muratpaşa Belediyesi'nin ödüllü geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart, ‘Sıfır Atık' ödülü aldı. Ödül, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katıldığı törende takdim edildi.

Muratpaşa Belediyesi'nin Nisan 2016'da 2 mahallede pilot çalışma olarak başladığı ve kısa zamanda tüm ilçeye yayılan ödüllü geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin ardından Türkiye Belediyeler Birliği'nce (TBB) düzenlenen ‘Belediyeler İçin Sıfır Atık Fikir Yarışması'ndan da ödülle döndü.

Ankara'da tören yapıldı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ödülü TBB ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ev sahipliğinde, Ankara'da düzenlenen Sıfır Atık ve Belediyeler Kongre ve Ödül Töreni'nde aldı. ATO Congresium'da yapılan tören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilirken Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkan Vekili Şükrü Karatepe, Gagauz Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah da etkinlikte hazır bulundu.

Ödül sistemiyle ilk proje

Başkan Uysal, Çevreci Komşu Kart projesinin bütün bir şehrin nitelikli atıklarının belli bir ödül sistemi içinde toplanmasıyla dünyada bir ilk olduğunu söyledi. Projeyle cam, kağıt, metal ve plastik gibi nitelikli evsel atıklarının kayıpsız geri dönüşümünü sağladıklarını belirten Başkan Uysal, “Çevreci Komşu Kart'la doğal kaynaklar korunuyor, komşularımız aile ekonomileri için yepyeni bir maddi kaynağa kavuşuyor, belediyemiz de temizlik işleri için ayırdığı bütçeden tasarruf ediyor” dedi. Projenin zaman içinde bütün Türkiye'nin ilgisini çektiğini belirten Başkan Uysal, çalışmanın şu anda yaklaşık 30 belediye tarafından uygulandığını dile getirdi.

Projenin uygulandığı ilk günden Eylül ayı sonuna kadar geçen sürede 14 milyon 929 bin 102 kilogram nitelikli atığın Çevreci Komşu Kart kapsamında evlerden toplandığını dile getiren Başkan Uysal, bu sürede kartlara 4 milyon 733 bin 699 lira karşılığı puan yüklendiğini belirtti. Başkan Uysal, Çevreci Komşu Kart'la 640 bin 575 metrekare orman alanın da korunduğunu belirtirken, “Çevreci Komşu Kart projesi, komşularımızın desteği ve sahiplenmesiyle bu noktalara ulaştı. Bu ödülü Muratpaşa halkı adına kabul ettik. Tüm komşularıma, bu ödül vesilesiyle, tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu.