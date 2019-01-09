Çevreci Komşu Kart, tez konusu oldu

Muratpaşa Belediyesi'nin “Atma biriktir, kazanalım” sloganıyla hayata geçirdiği Türkiye'nin tek ödüllü geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Sosyoloji bölümünde bitirme tezine konu oldu. TUBİTAK tarafında da desteklenen çalışmanın sonuçlarına göre Çevreci Komşu Kart projesinin ulusal düzeyde uygulanabilir olduğu belirtildi.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, 500 bin nüfuslu ilçede uyguladığı, evlerden başlayan ve nitelikli atıklarının geri dönüşümünü sağlayan Çevreci Komşu Kart projesi, Akdeniz Üniversitesi'nde bitirme tezine konu oldu. AÜ Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünden Derya Yıldız bitirme tezinde, Dr. Öğretim Üyesi Hasan Hüseyin Aygül'ün danışmanlığında Çevreci Komşu Kart projesini çalıştı.

Aynı zamanda TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenen çalışmada Yıldız, Muratpaşa'da 783 kişiyle anket çalışması yaptı. Tezin sonuçları hakemli akademik dergi Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi'nin Aralık sayısında yayımlandı. Tez sonuçlarına göre Çevreci Komşu Kart, bireysel atık yönetiminin iyi uygulama örneklerinden biri olarak belirtilirken ulusal düzeyde uygulanabilir olduğuna dikkat çekildi.

Tezin yazarı Derya Yıldız, çalışmasının basılı bir nüshasını da Belediye Başkanı Ümit Uysal'a sunmak için bir ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Uysal'ın her Çarşamba düzenlendiği randevusuz görüşme saatinde Başkan Uysal'la buluşan Yıldız, çalışması sırasında hem Muratpaşa Belediyesi'nin gösterdiği ilgi ve sağladığı kolaylık dolayısıyla teşekkür etti hem de çalışma hakkında bilgi verdi.

Başkan Uysal, Çevreci Komşu Kart projesine akademik dünyanın da ilgi göstermesinin son derece önemli bir gelişme olduğunu söyledi. Çevreci Komşu Kart projesinin Muratpaşa Belediyesi'nin özgün çalışmalarından biri olduğunu belirten Başkan Uysal, “Proje hakkında arkadaşlarımız, Türkiye'nin birçok belediyesine sunum yaptı. Konferanslarda, panellerde projemiz anlatıldı. Çevreci Komşu Kart, bizim Muratpaşa'da hayata geçirdiğimiz ama Türkiye çapında uygulanabilecek bir örnek. Bunu projeye ilk başladığımız gün ifade etmiştik. Şimdi akademik bir çalışmada bu gerçeğin ifade edilmesini çok önemsiyoruz” diye konuştu.

Çevreci komşu kart nedir

Muratpaşa Belediyesi'nin, evlerde ayrıştırılan ambalaj atıkları ve elektronik atıkların alışveriş puanına dönüştüğü Çevreci Komşu Kart projesi Nisan 2016'da pilot çalışma olarak başladı. Kısa sürede Muratpaşa'nın 56 mahallesinde uygulanmaya başlayan projeye ilçede 88 bin 497 hane dahil edildi. 29 bin 89 hane, projenin aktif katılımcısı oldu. Projenin ilk uygulandığı günden 2018 sonuna kadar 9 milyon 156 bin 768 kilogram cam, kağıt, metal, plastik gibi nitelikli ambalaj atığı evlerden toplandı. Bunun karşılığında kartlara Muratpaşa sakinlerinin anlaşmalı marketlerde, sinema salonlarında ya da üniversite öğrencilerine burs olarak aktarabilecekleri 2 milyon 794 bin 157 lira karşılığı puan yüklendi. 'Atma, biriktir, kazanalım' sloganıyla hayata geçirilen projeyle üniversite öğrencilerine, 2 yıl içinde 192 bin 61 lira burs olanağı sağlandı.