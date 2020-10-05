Çevreci Komşu Kart vatandaşa 4 milyon 733 bin 699 lira kazandırdı

Antalya'da Muratpaşa Belediyesinin cam, plastik, kağıt gibi nitelikli evsel atıkların geri dönüşümünü sağlayan ödüllü projesi Çevreci Komşu Kart'la, yaklaşık 4.5 yıl içinde 622 tır dolusu ambalaj atığı evlerden toplandı. Ambalaj atıklarını atmayıp biriktiren Muratpaşalılar da 4 milyon 733 bin 699 lira kazandı.

Muratpaşa Belediyesinin Nisan 2016'da pilot çalışma olarak başladığı Çevreci Komşu Kart projesiyle şampuandan deterjana, salça ve konserveye kısaca market poşetlerini dolduran ürünlerin ambalajları, eski gazete, defter gibi atıklar geri dönüşüme kazandırılıyor. Geri dönüşüme kazandırılan atıkların karşılığında Muratpaşa sakinleri, anlaşmalı marketlerle kullanılabilecekleri, üniversite öğrencilerine burs imkanı yaratabilecekleri lira karşılığı puan kazanıyor.

Atıkların yerinde ayrıştırılması ve ödül sistemiyle Türkiye'de ilk olan ve örnek uygulamalar içinde yer alan Çevreci Komşu Kart, “Atma, biriktir, kazanalım” sloganıyla 5'inci yılına girerken, projenin uygulanmaya başladığı ilk günden 30 Eylül tarihine kadar olan dönemde 622 tır dolusu atık evlerden toplandı.

Evlerden toplanan 622 tır dolusu 14 milyon 929 bin 102 kilogram nitelikli atığın 6 milyon 28 bin 445 kilogramı plastik, 7 milyon 92 bin 875 kilogramı kağıt, 424 bin 17 kilogramı metal ve 1 milyon 383 bin 725 kilogramı ise camdan oluştu. Atlayıp, biriktiren ve belirlenen gün ve saatte sokağından geçen Çevreci Komşu Kart ekiplerine atıkları teslim eden Muratpaşa sakinleri ise aynı dönemde 4 milyon 733 bin 699 lira kazandı.

Muratpaşa Belediyesinin aynı zamanda marka tesciline sahip olduğu proje son olarak Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin ‘Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması'ndan ödül aldı. Çevreci Komşu Kart, geçmiş yıllarda Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülü'nü alırken 3'üncü Uluslararası Akıllı Şehirler Konferansı'nda da ‘Sıra Dışı Başarı Hikayesi' seçilmiş 2'nci Uluslararası Çevre, Çevre ve Sağlık Kongresi kapsamında En İyi Uygulama Yarışması'nda da kongre özel ödülü almıştı.