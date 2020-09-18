Çevreci Komşu Kart'a bir ödül daha

Muratpaşa Belediyesinin Türkiye'nin ilk ödüllü geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin geleneksel olarak düzenlendiği ve bu yıl farklı kategorilerde toplam 102 projenin yarıştığı Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması'nda jüri özel ödülünü kazandı.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması'na 35 üye belediye, 102 projeyle başvurdu. Sosyal Sorumluluk, Sağlıklı Şehir Planlaması, Sağlıklı Yaşam, Sağlıklı Çevre olmak üzere 4 kategoride gerçekleştirilen yarışmada jüri başkanlığı Prof. Dr. Ruşen Keleş yaparken jüri Prof. Dr. Feza Karaer, Prof. Dr. Emine Didem Evci Kiraz, Prof. Dr. Bülent Yılmaz, Prof. Dr. Tülin Vural Aslan, Doç. Dr. Asım Mustafa Ayten ve Murat Ar'dan oluştu.

Büyükşehir belediyeleri, büyükşehir ilçe belediyeleri ve il-ilçe belediyeleri olarak yapılan değerlendirme sonucunda, Muratpaşa Belediyesi'nin Çevreci Komşu Kart projesi, 13 projenin yarıştığı ‘Sağlıklı Çevre' kategorisinde Jüri Özel Ödülü'ne değer görüldü.

“Atma, biriktir kazanalım' sloganıyla hayata geçirilen proje, ilk yılında 20'nci Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülü'nü alırken 2017'de Kamu Teknoloji Platformu ve Harward Business Rewiew Türkiye tarafından '3'üncü Uluslararası Akıllı Şehirler Konferansı'nda da ‘Sıra Dışı Başarı Hikayesi' seçildi. Proje, 2018'de ise Gazi ve Adnan Menderes üniversitelerince düzenlenen 2'nci Uluslararası Çevre, Çevre ve Sağlık Kongresi kapsamında ‘En İyi Uygulama Yarışması'nda da kongre özel ödülü almıştı.

Ödüller atık projesi

Muratpaşa Belediyesi'nin Nisan 2016'da pilot çalışma olarak başlattığı ve kısa sürede tüm mahallelerinde uygulamaya aldığı Çevreci Komşu Kart projesi, Türkiye'nin ilk ödüllü atık geri dönüşüm projesi olarak dikkat çekiyor. Evlerde yanı kaynağında ayrıştırdıkları kağıt, cam, plastik ve metal gibi nitelikli atıkları atmayıp biriktiren Muratpaşa sakinleri, anlaşmalı marketlerde kullanabilecekleri puan kazanırken Muratpaşa Belediyesi temizlik işleri bütçesinde tasarruf sağlıyor, atıkların kayıpsız geri dönüşümüyle doğal kaynaklar korunuyor.

4 milyon 672 bin TL kazandılar

Muratpaşa Belediyesi'nin bol ödüllü projesiyle Nisan 2016'dan bu yılın ağustos ayı sonuna kadar olan dönemde 14 milyon 736 bin 603 kilogram nitelikli atık evlerden toplandı. Toplanan bu atıklar karşılığında, 4 milyon 672 bin 566 lira karşılığı puan Çevreci Komşu Kartlara yüklendi. Muratpaşa Belediyesi, Çevreci Komşu Kart projesiyle her gün düzenli olarak gerçekleştirdiği atık toplama ve diğer temizlik işlerinden yıllık ortalama 7 milyon lira tasarruf sağladı. Nitelikli atıkların yeniden ekonomiye kazandırılmasıyla doğal kaynakları da koruyan Çevreci Komşu Kart'la 119 bin 114 ağaç kesilmekten kurtarıldı.

Çevreci Komşu Kart, 2018 yılının başında içerdikleri radyoaktif maddeler, tozlar, halojenli bileşikler, ağır metaller gibi toksik maddeler nedeniyle çevre ve insan sağlığına ciddi ölçüde zarar veren elektronik atıkları da kapsamına aldı. Mart 2019'da ise Muratpaşa'da atık yağlar Çevreci Komşu Kart kapsamında toplanmaya başlandı.