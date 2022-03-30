Çevreci Komşu Kart'a ‘Yerel Yönetim Proje Ödülü'

Türkiye'nin ilk ödüllü geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart, İkinci Yüzyıl Derneği Yerel Yönetim Proje Ödülü'ne değer görüldü. Belediye Başkanı Ümit Uysal, ödülü Ankara'da, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı törenle aldı.

İkinci Yüzyıl Derneği Yerel Yönetimler Proje Ödülleri, Ankara'da, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı törenle sahiplerine takdim edildi. Muratpaşa Belediyesi, Çevreci Komşu Kart projesiyle ödüle değer görülürken ödülü Belediye Başkanı Ümit Uysal aldı.

“Zorlukları aşıp halka hizmet etmek”

Gecede CHP Lideri Kılıçdaroğlu, çalışmaları dolayısıyla belediye başkanlarına çalışmalarına teşekkür etti. Kılıçdaroğlu, “Yerel yönetimler bütün zorluklarına rağmen, zorlukları aşıp halka hizmet etme konusunda büyük sorumluluklar üstlenerek görev yapıyorlar. Bu anlayışla hareket eden bütün belediye başkanı arkadaşlarıma, hiçbir parti farkı gözetmeksizin yürekten teşekkür ederim” diye konuştu.

“Türkiye'ye yayıldı”

Başkan Uysal ise Nisan 2016'da Muratpaşa'nın 2 mahallesinde başlayan Çevreci Komşu Kart Projesi'nin bugün Türkiye'nin birçok noktasında uygulanmaya başlandığını söyledi. Başkan Uysal, “Çevreci Komşu Kart projesi, komşularımızın desteği ve sahiplenmesiyle bu noktalara ulaştı” dedi.

“Ev ekonomisine büyük destek”

“Atma, biriktir, kazanalım” sloganıyla hayata geçirilen Çevreci Komşu Kart projesiyle ilçe sakinleri cam, kağıt, plastik ve metalden oluşan nitelikli evsel atıkları ayrıştırıyor ve belirlenen gün ve saatte sokağından geçen Çevreci Komşu Kart ekiplerine teslim ediyor. Tartılıp alınan atıklar karşılığında Muratpaşalıların Çevreci Komşu Kartlarına para yükleniyor.

Muratpaşa Belediyesi, Çevreci Komşu Kart'la Nisan 2016'dan Şubat 2022 sonuna 18 milyon 574 bin 862 kilogram nitelikli atığı ev ev topladı. Toplanan atıklar karşılığında Çevreci Komşu Kartlara 6 milyon 518 bin 843 lira yüklendi. Çevreci Komşu Kart'la, ev ekonomisi için bugüne kadar hiç olmayan bir maddi kaynak oluşturulurken Türkiye'nin ilk ödüllü geri dönüşüm projesi, ulusal ve uluslararası birçok ödülün de sahibi oldu.