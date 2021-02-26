Çevreci Komşu Kart'ı incelediler

Muratpaşa Belediyesi, nitelikli evsel atıkları bir ödül sistemi içinde topladığı örnek çalışması, Çevreci Komşu Kart'ı yerinde incelemek için Mersin'in 270 bine yaklaşan nüfusuyla en kalabalık ilçelerinden ve aynı zamanda Mersin Üniversitesi yerleşkesine ev sahipliği yapan ilçesi Yenişehir'den bir heyeti ağırladı. Yenişehir Belediye Meclis Üyesi Şenol Işık ve beraberindeki heyet, nisan ayında 5'inci yılına girecek proje hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Görüşmenin ilerleyen saatlerinde Başkan Uysal da ekibe katıldı. Başkan Uysal, Çevreci Komşu Kart projesinin atıkların kaynağında ayrıştırılmasının nasıl sağlanacağına ilişkin temel bir cevap olduğunu söyledi. Yayımlanan yönetmeliklere rağmen Türkiye'de atıkların kaynağında ayrı toplanmasının iyi niyetli çabaların dışına çıkamadığını dile getiren Başkan Uysal, “Bu konu üzerine çalışırken, bir ödül sistemi dahilinde cam, kağıt, plastik, metal gibi nitelikli evsel atıkları evlerden toplama fikri ortaya çıktı. Pilot mahallerde başladığımız çalışmanın ardından kısa sürede tüm ilçede projeyi uygulamaya aldık” diye konuştu.

Başkan Uysal, Çevreci Komşu Kart'la Nisan 2016'dan 2020 sonuna dek geçen sürede 15 milyon 543 bin 241 kilogram nitelikli atığın evlerden toplandığını bunun karşılığında 4 milyon 959 bin 425 milyon lira karşılığı puanın kartlara yüklendiğini söyledi. Başkan Uysal, sistemde yaptıkları yenilikle artık Çevreci Komşu Kartların para kart özelliği kazandığını ve Türkiye'nin her yerinde kullanabilir hale geldiğini, istendiği takdirde bankamatiklerden nakit olarak da çekilebileceğini belirtti.

Çevreci Komşu Kart'ın nitelikli atıklarını kayıpsız geri dönüşümünü sağlayarak hem doğayı koruduğunu hem de ekonomik bir değer kattığını aktaran Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi'nin de proje sayesinde atık toplama maliyetlerinde yıllık 12 milyon liralık bir tasarruf sağladığını aktardı.