Çevreci Komşu Kart'ta 3 milyona doğru

Antalya'nın 495 bin 688 nüfusa sahip ilçesi Muratpaşa'da, belediyenin geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart'la ilçe sakinleri, anlaşmalı marketlerde, fırınlarda, sinemada kullanabilecekleri 2 milyon 899 bin 637 lira karşılığı puan kazandı.

Muratpaşa Belediyesi'nin Nisan 2016'da 2 mahallede pilot çalışma olarak başlayan ve kısa zamanda ilçe geneline yayılan Çevreci Komşu Kart projesinde 2019'un ilk rakamları belli oldu. Evlerde yani kaynağında ayrıştırılan ambalaj atıklarının 'Çevreci Komşu Kart'ta lira karşılığı puana dönüştüğü projeyle 9 milyon 462 bin 114 kilogram nitelikli atık, ocak ayı sonu itibariyle, evlerden toplandı.

Toplanan atıklar karşılığında Çevreci Komşu Kartlara Nisan 2016'dan bu yılın Ocak ayına kadar geçen süre içinde 2 milyon 899 bin 637 lira karşılığı puan yüklendi. 89 bin 57 hanenin kart sahibi olduğu Muratpşa'da, yüklenen puanların 2 milyon 224 bin 640 bin 920 liraya karşılık gelen kısmı anlaşmalı marketler başta olmak üzere kullanıldı. Kartlardaki puanların 192 bin 61 TL'lik bölümü ise üniversite öğrencilerine burs olarak aktarıldı.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, ambalaj atıklarının geri dönüşüm sürecinin ‘360 derece' olarak kurgulandığı Çevreci Komşu Kart projesinde ambalajların atık haline dönüşmeden evlerde ayrıştırıldığını söyledi. Ayrıştırılan her plastik, cam, kağıt, metalin Çevreci Komşu Kart'ta puana dönüştüğünü belirten Başkan Uysal, “Komşularımız, geri kazanılabilir atıklarını biriktirip çevre ve ekonomiye geri kazandırırken bütçelerine de katkı sağlıyor” dedi. Projeye 2018 itibariyle elektronik atıkları da entegre ettiklerini belirten Başkan Uysal, projenin ekonomik değerinin yanı sıra çevre değerlerini de koruduğuna dikkat çekti. Başkan Uysal, “Çevreci Komşu Kart Projesi 399 bin 151 metrekare orman alanını korurken, 75 bin 134 ağaç kesilmekten kurtarıldı” diye konuştu.