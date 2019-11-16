Çevreci Komşu Kart'ta 4 milyona doğru

Muratpaşa Belediyesi'nin nitelikli ambalaj atıklarıyla birlikte bitkisel atık yağ, elektrikli ve elektronik atıkların geri dönüşümünü sağlayan Çevri Komşu Kart projesiyle ilçe sakinleri marketlerde, sinema salonlarında harcayabilecekleri 3 milyon 976 bin 840 lira karşılığı puan kazandı.

Muratpaşa'da belediyenin cam, plastik, kağıt, metal gibi nitelikli atıklarla birlikte bitkisel atık yağlar ve e-atık olarak geçen elektrikli ve elektronik atıkların geri dönüşümünü sağlayan Çevri Komşu Kart projesinin aktif katılımcı hane sayısı 32 bin 209'a ulaştı. Nisan 2016'da pilot çalışma olarak başlayan ve kısa sürede Muratpaşa'nın tüm mahallerinde uygulanmaya başlayan proje için 31 Ekim tarihi itibariyle 91 bin 641 evde, mümkünse kadının adına, kartlar hazırlanıp dağıtıldı. Her ay katılımcı ev sayısının arttığı projeye en büyük ilgiyi 1884 haneyle Konuksever Mahallesi gösterirken onu 1547 ile Güzeloba, 1480 evle Yenigün, 1316 evle Meydankavağı ve 1314 haneyle Kızıltoprak Mahalleleri takip etti.

Çevreci Komşu Kart projesiyle Nisan 2016'dan Ekim 2019'a 12 milyon 588 bin 419 kilogram nitelikli atık evlerden toplandı. Toplanan atıkların karşılığında, Muratpaşa sakinleri anlaşmalı marketlerde, sinema salonlarında harcayabilecekleri, isterlerse üniversite öğrencilerine burs olarak devrini sağlayabilecekleri 3 milyon 946 bin 840 lira karşılığı puan kazandı. Kazanılan puanların 3 milyon 462 bin 128 liralık bölümü ise bu süreçte harcandı.

Projeye en büyük ilgi gösteren Konuksever Mahallesi, bu süreçte 231 bin 930 lira karşılığı puan kazanıp ev bütçesine önemli bir kaynak oluştururken Kızıltoprak 186 bin 249, Yenigün 159 bin 402, Güzeloba 148 bin 235 ve Yeşilbahçe 146 bin 997 lira karşılığı Çevreci Puan kazandı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Çevreci Komşu Kart projesini 3 yılı aşkın süredir büyük bir disiplinle sürdürdüklerini kaydetti. Projenin ekonomik girdileri, çevrenin korunmasına yönelik artı değerlerinin yanı sıra ilçede bir anlayışı da değiştirmeye başladığına dikkat çeken Başkan Uysal, "Artık, işe yaramak hale gelmiş, kullanım süresi dolmuş ve çevremizden uzaklaştırmamamız gereken her şeyi çöp olarak sınıflandırmıyoruz. Çevreci Komşu Kart ‘la kağıt, cam, metal, plastiğin bir ekonomik değer olduğu ve geri dönüşümünü sağlayarak doğayı korurken evlerimiz için daha önce hiç olmayan bir maddi kaynağın da oluşturulabileceğini gördük. Şimdi hedefimiz Çevreci Komşu Kart'ta aktif katılımcı hane sayısının 50 bine çıkarmak" dedi.