Çevreci Komşu Kart'ta hedef 50 bin

Muratpaşa Belediyesi'nin 3 yılı aşkın süredir başarıyla uyguladığı Çevreci Komşu Kart projesiyle nitelikli atıkları atmayıp biriktiren Muratpaşa sakinleri, 3 milyon 263 bin 323 lira karşılığı puan kazandı. Belediye Başkanı Ümit Uysal, 30 bin 652 aktif katılımcı ailenin bulunduğu projede hedefin 50 bin katılımcı olduğunu söyledi.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, nüfusu 500 bine yaklaşan ilçede uyguladığı Türkiye'nin tek ödüllü geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart, 3'üncü yılını geride bıraktı. Evlerde yani kaynağında ayrıştırılan kağıt, metal, cam ve plastik gibi nitelikli atıkların 'Çevreci Komşu Kart'ta lira karşılığı puana dönüştüğü proje sayesinde 3 yıl içinde, 10 milyon 514 bin 834 kilogram atık evlerden toplandı. Belediye Başkanı Ümit Uysal, toplanan atıklar karşılığında Çevreci Komşu Kartlara 3 milyon 263 bin 323 lira karşılığı puan yüklendiğini söyledi. Başkan Uysal, 90 bin 1 hanenin kart sahibi olduğu ve 30 bin 652 aktif katılımcısı bulunan proje kapsamında yüklenen puanların 2 milyon 882 bin 165 bin liraya karşılık gelen kısmı anlaşmalı marketler başta olmak üzere sinema salonları ve fırınlarda kullanıldığını belirtti. Başkan Uysal, projenin aile bütçesine sağladığı katkının yanı sıra proje sayesinde 83 bin 994 ağaç kesilmekten kurtulurken 446 bin 216 metrekare orman alanının da korunduğunu sözlerine ekledi.

Başkan Uysal, Çevreci Komşu Kart projesinin Nisan 2016'da Memurevleri Mahallesi'nde pilot çalışma olarak başladığını söyledi. Projenin 11 ay gibi kısa bir sürede Muratpaşa'da her evin kapısı tek tek çalınarak tüm ilçede uygulanmaya başladığını belirten Başkan Uysal, projenin elde ettiği başarılı sonuçlarla Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Çevre Hizmet Ödülü, 2'nci Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi Kongre Özel Ödülü'ne değer görüldüğünü aktardı. Geçen yılın başında içerdikleri radyoaktif maddeler, tozlar, halojenli bileşikler, ağır metaller gibi toksik maddeler nedeniyle çevre ve insan sağlığına ciddi ölçüde zarar veren elektronik atıkların, kısaca e-atıkların Çevreci Komşu Kart kapsamında toplanılmaya başladığını sözlerine ekleyen Başkan Uysal, Mart 2019'da ise atık yağların kart kapsamına alındığını belirtti. Başkan Uysal, yeni dönemde Çevreci Komşu Kart projesinin aktif katılımcı sayısının 50 bine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Başkan Uysal, bununla birlikte anlaşmalı işletme sayısını arttırıp çeşitlendireceklerini söyledi.