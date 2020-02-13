Çevreci öğrenciler GES ile tanıştı

Türkiye'nin yerel yönetimler bazında en büyük kurulu gücüne sahip olan ve Alanya Belediyesi tarafından yaptırılarak 2017 yılı Temmuz ayı itibariyle devreye alınan Alanya Belediyesi Güneş Santralleri Parlayüksel İlkokulu öğrencilerini ağırladı.

2015 yılından bu yana Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Eko Okul Çevre Programı kapsamında çevre faaliyetleri yürüterek pek çok çevreci projeye imza atan Yeşil Bayrak sahibi Parlayüksel İlkokulu eko öğrencileri, koordinatör öğretmenleri ile yaklaşık 3,5 megawatt güce sahip Alanya Belediyesi Güneş Enerjisi Santralleri'ne (GES) teknik ziyaret gerçekleştirdi. Teknik geziye toplam 70 çevreci öğrenci, eko okul koordinatör öğretmenleri ve idarecileri katılım sağladı.

Teknik bilgiler öğrendiler

Alanya Belediyesi GES–1, GES–2, GES–3 ve GES–4 alanlarını ziyaret eden Eko Team öğrencilerine Elektrik ve Elektronik Mühendisi Ekrem Çetin tarafından yenilenebilir enerjinin ne olduğu, güneş enerjisinden nasıl elektrik üretildiği, elde edilen enerjinin ne şekilde şebekeye aktarıldığı konularında detaylı teknik eğitim verildi. Eğitim sonrasında öğrenciler merak ettikleri pek çok soruya detaylı cevaplar bulurken, söyleşi sırasında yenilenebilir enerji kaynaklarının çevresel faydaları hakkında da bilgi sahibi oldular.

Öğrenciler ile yapılan eğitim programında yenilenebilir enerji kaynaklarının neler olduğu, Alanya kent ölçeğinde yürütülmekte olan çevre çalışmaları, GES sistemlerinin nasıl oluşturulduğu ve işletildiği, güneş enerjisinin çevresel faydaları ve enerji verimliliği temel konularına yer verildi. GES'lerin gezilmesinin ardından öğrencilerle yenilenebilir enerji kaynaklarının neler olduğu ve çevrenin korunmasına dair yürütülen çalışmalar kapsamında yenilenebilir enerjinin önemini vurgulayan bir söyleşi gerçekleştirildi.

"Çocuklarımızı bilinçlendirmeye devam edeceğiz"

Öğrencilerle gerçekleştirilen uygulamalı eğitim programı sonrasında Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından çevreci eğitim dokümanları dağıtılarak öğrencilerin çevre farkındalığına katkı sağlandı. Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yerel yönetimler bazında en büyük kurulu gücüne sahip olan Alanya Belediyesi GES'te çevreye duyarlı diğer öğrencileri ağırlamaya devam edeceklerini söyledi. Erdoğmuş, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım alanlarının ve bu konudaki bilinç düzeyinin arttırılması amacıyla çevre projelerine ivme kazandıracaklarını belirtti.