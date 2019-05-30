Çevreci okullara Kepez'den ödül

Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği'nin(TAP), 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında düzenlediği Atık Pil Toplama Yarışması'nda dereceye giren okullar belli oldu. Kepez Belediyesi, Kepez ve Muratpaşa ilçeleri arasında düzenlenen Atık Pil Toplama Yarışması'nda ilçesine 2 derece kazandıran okulları ödüllendirdi. Kepez Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Kocaağa, ilçeye birincilik kazandıran Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Anaokulu ve üçüncülük kazandıran İbrahim Doğaner İlkokulu'nun öğretmen ve öğrencilerini makamında ağırladı.

En fazla pili topladılar

Belediye Başkan Yardımcısı Kocaağa, “Okullarda çevre bilincini aşılayan, gelecek nesillerin çevre bilinci ile yetişmesine katkı sağlayan ve bu yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi canı gönülden kutluyorum” dedi. Atık Pil Toplama Yarışması'nda birincilik elde eden Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Anaokulu tenis masası ve masa tenisi seti, üçüncülük kazanan İbrahim Doğaner İlkokulu' da satranç seti ve eğitim panosu ile ödüllendirildi.

Atık piller doğaya gelişigüzel atılması sonucu içindeki cıva, kadmiyum, kurşun gibi ağır metaller serbest hale gelerek doğal kaynakları kirletiyor. Canlılar için en önemli ihtiyaç olan içme suyu ve besin zinciriyle de insan sağlığına önemli zararlar veriyor. Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği'nin (TAP), belediyeler ile yürüttüğü bu çalışmalara Kepez Belediyesi'de büyük destek veriyor.