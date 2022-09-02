Çevreyi kirleten beton mikserlere rekor ceza

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, beton mikser kamyonlarını yıkayarak araziye boşaltan ve çevreyi kirlettiği tespit edilen 2 kişi ve şirketlerine 131 bin 516 lira para cezası uygulandı. Şahıslar ve şirketleri hakkında "çevrenin kasten kirletilmesi" suçundan da adli işlem başlatıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvan Koruma Tim Komutanlığı, Kumluca/Mavikent-Adrasan bölgesinde orman yangınları ile mücadele ve çevrenin korunması çerçevesinde yaptığı çalışmalarda; N.A. ve S.K. isimli şahısların, Mavikent-Karaöz-Adrasan yolu kenarında, kullandıkları tüzel bir şirkete ait hazır beton mikseri kamyonlarının betonlarını yıkayıp araziye boşaltarak çevreyi kirlettiklerini tespit etti. N.A. ve S.K. isimli şahıslar ile söz konusu şirket hakkında çevreyi kirletmekten 131 bin 516 lira idari yatırım uygulandı.

Ayrıca, "çevrenin kasten kirletilmesi" suçundan şüpheli şahıs ve şirket hakkında Adrasan Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından adli işlem başlatıldı.