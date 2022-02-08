Çevreyi koruyan laboratuvar

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çevre Koruma Kontrol Laboratuvarı, yüksek standartlardaki hizmetiyle Antalya'nın su ve çevresinin temiz kalması için önemli bir görevi yerine getiriyor. Bir denetimden daha başarıyla geçen laboratuvar, altıncı kez TÜRKAK Akreditasyon Belgesi'ni yeniledi.

Bölgedeki en kapsamlı laboratuvar olan ASAT Çevre Koruma Kontrol Laboratuvarı, su, atık su ve deniz suyu matrikslerinde numune alıyor ve deney hizmeti sunarak çevre alanında gerekli analizleri gerçekleştiriyor. Laboratuvar bu konudaki başarısını denetimler sonucu bir kez daha ispatlayarak akreditasyonunu yeniledi.

Sular kontrol altında

Laboratuvarda, 2021 yılında Çevre Koruma Kontrol Laboratuvarı faaliyetleri kapsamında 32 adet Merkezi Atıksu Arıtma Tesisinden “Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği” kapsamında bin 45 adet numune alınarak 3 bin 402 parametre analizi gerçekleştirildi. Endüstriyel nitelikli tesisler ile otel, hastane gibi konvansiyonel atık suya sahip işletmelerin ön arıtmalarının atık su kontrolleri yapıldı.

Arıtma sularına analiz

Merkezi Atıksu Arıtma Tesislerinin daha verimli çalışması ve atık suların çevreye zarar vermesini önlemek adına 2021 yılında 954 adet numune alınarak 5 bin 327 parametrede analiz gerçekleştirildi. Su havzalarını koruma yönetmeliği kapsamında il sınırları içerisinde su kaynağı koruma alanı ilan edilmiş olan yerlerde alıcı ortama atık su deşarj eden işletmelerin kontrolü için numuneler alınarak analizleri yapıldı. Deniz suyu ve yüzeysel sulardan 2021 yılında 875 adet numunede bin 750 parametre analizi gerçekleştirildi.

Yüksek standartlarda hizmet

Antalya'da arıtma faaliyetlerinin sağlıklı yürütülmesi ve deniz suyunun temiz kalması adına önemli bir hizmeti yerine getiren Çevre Koruma Kontrol Laboratuvarı, donanımlı cihaz altyapısı ve alanında uzman kadrosuyla TÜRKAK Akreditasyon Belgesini yeniledi. Tesis Antalya halkına yüksek standartlarda, güvenilir şekilde hizmet vermeye devam ediyor.