Çevrimiçi hemşirelik haftası paneli

Akdeniz Üniversitesi Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından 12-18 Mayıs 2021 Hemşirelik Haftası kutlamaları kapsamında çevrim içi olarak çeşitli etkinlikler düzenlendi. Programın ikinci gününde söz hemşirelik öğrencilerine verildi. Sunuculuğunu 3. sınıf öğrencilerden Fatma Çelik'in yaptığı programın moderatörlüğünü Akdeniz Üniversitesi Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğr. Gör. Dr. Adem Sümen gerçekleştirdi.

Dr. Sümen pandemi döneminde eğitime uzaktan devam ettiklerini; başlangıçta kurumların yeni ve farklı formatlarda eğitim verme endişelerinden daha çok mevcut zorluğun üstesinden gelme düşüncesi üzerine odaklandığını, günümüzde ise hemşirelik eğitiminin en etkin biçimde yürütülebilmesi için teknikler uygulandığını, yöntem ve düzenlemelerin yapıldığını ifade etti.

Kurum içi ve kurum dışından çok sayıda hemşirelik öğrencisi ve öğretim elemanın katıldığı programda pandemi süreciyle değişen hemşirelik eğitimi ve öğrencilerin kendi mesleklerine ilişkin değerleri tartışıldı. Panele hemşirelik 1. sınıf öğrencisi Sinan Ulutekin, 2. sınıf öğrencisi Çiçek Alican, 3. sınıf öğrencileri Ayla Nur Özerli ve Sümeyye Altıntaş ile 4. sınıf öğrencisi Zekiye Ergen konuşmacı olarak katıldı.

Öğrenciler, COVID-19 Pandemi sürecinde öğrenci olarak yaşadıkları zorlukları ve ülkedeki sağlık hizmeti, hemşirelerin çalışma koşulları ve kendi stajyerlik deneyimleri ile ilgili bilgi paylaşımında bulundular. Bu süreç de uzaktan eğitim sırasında kendilerine zaman ayırma konusunda çok fazla fırsatlarının olduğunu, kişisel gelişimleri için de çaba gösterdiklerini ifade ettiler. Hemşirelerin salgınla mücadelede her daim ön saflarda bulunduğunu, hastalarla en fazla zaman geçiren ve temasta bulunan bir meslek grubu olduğunu; bu nedenle de salgın patojenine maruz kalma ve enfekte olma riskiyle karşı karşıya kaldıklarını bundan dolayı da stres, kaygı ve korkularında artma olduğunu belirttiler. Ek olarak hemşirelerin bu dönemde uzun çalışma saatleri, psikolojik problemler, yorgunluk, mesleki tükenmişlik, toplumsal damgalanma, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalma gibi birçok risk faktörüne maruz kaldıklarını gördüklerini, bu durumun kendilerini bazen karamsarlığa sürüklediğini dile getirdiler. Katılımcılar tarafından yönlendirilen soruların cevaplandırılmasıyla panel sonlandırıldı.